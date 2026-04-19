NCT위시 "데뷔 첫 KSPO돔 입성, 생각보다 빠르게 와서 신기"

NCT 위시. 료, 리쿠, 유우시, 시온, 사쿠야, 재희(왼쪽부터). 사진 제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 NCT 위시가 데뷔 첫 KSPO돔에 입성한 소감을 밝혔다.

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NCT 위시는 19일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 'NCT 위시 첫 번째 콘서트 투어 '인투 더위시: 아워 위시' 앙코르 인 서울'을 개최하기 앞서, 취재진과 만나 "이렇게 큰 공연장에서 공연할 수 있어서 행복하다"라고 "생각보다 빠르게 올 수 있어서 신기하다"고 했다. 지난해 10월 시작한 'NCT 위시 퍼스트 콘서트 투어 '인투 더 위시 : 아워 위시' 앙코르 인 서울'이 오는 4월 17~19일 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 열린다.

무엇보다 데뷔 2년 만에 '꿈의 공연장'으로 불리는 KSPO돔에 입성, 놀라움을 산다. 재희는 "KSPO돔에 무대 한다고 들었을 때 믿기지 않았다. 저희를 많이 사랑해 주시는 시즈니(팬 애칭)분들에게 감사드린다. 첫 콘서트 때보다 성장한 모습을 보여주고 싶다"라고 밝혔다.

사쿠야는 "이렇게나 큰 공연장에서 공연할 수 있어서 행복하다. 작년 10월에 시작해서 30번 공연을 했다. 지금까지 잘 했으니 오늘도 최선을 다하겠다"라고 했다.

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시온은 "저희 생각보다 이 공연장에 빠르게 올 수 있었던 것 같아 신기하다. 이틀 내내 재밌게 공연했고, 오늘도 재밌게 할 것"이라며 "KSPO돔이 엄청 크더라. 토롯코 타는 거도 하고 싶었는데, 팬분들도 가까이서 보면서 무대를 하니 진짜 말로 표현할 수 없을 정도로 행복했다. 스태프분들과 시즈니에게 감사하다고 말씀드리고 싶다"고 감사한 마음을 드러냈다.

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유우시는 "시즈니와 만날 수 있어서 너무 좋은 것 같고, 오늘 무대도 열심히 파이팅하겠다"라고 했고, 리쿠는 "이렇게 큰 공연장에서 우리 매력을 많은 분께 보여줄 수 있어서 행복하고 기대가 된다"라고 말했다.

앙코르 콘서트까지 오면서 성장한 점도 짚었다. 리쿠는 "작년에 로그인 투어를 했을 때 긴장을 많이 했었다. 그땐 시즈니와 소통할 여유가 없었는데, 지금은 눈 마주치면서 할 수 있게 됐다. '치트 코드'와 '메이크 유 샤인' 할 때 시즈니 눈 보면서 할 수 있어서 좋았다"라고 했다.

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시온은 "오늘이 앙코르 콘서트 3회차다. 팀워크도 전보다 더 돈독해진 것 같다. 앞으로 스케줄하는 것도 더 즐거워진 것 같아서 같다"라고 덧붙였다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com