김구라, 아들 그리 아파트 2억 5천 매매→10억 상승 “전문가 반대 했지만 투자 성공”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 김구라가 아들 그리의 부동산 투자 성공담을 언급하며 자신의 선택이 옳았음을 강조했다.

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지난 17일 채널 '그리구라'에는 '역대급 전·월세 매물난, 이유는 바로 이것'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김구라는 부동산 전문가 김인만 소장, 경제 전문가 김종효와 함께 시장 상황에 대해 이야기를 나눴다.

대화 도중 김인만 소장은 "방송 전에 KBS PD에게 상담 전화를 받았는데, 지인의 아들이 집을 살지 고민 중이라고 하더라"고 말했다.

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이에 김구라는 그리의 사례도 참고해야 한다며 "예전에 우리 아들 집 관련 상담을 받았을 때, 전문가 의견과는 정반대 결과가 나왔다. 우리 아들 집 값이 많이 올랐다"고 밝혔다.

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앞서 김구라는 같은 채널에서 그리가 경기 구리에 위치한 32평 아파트를 전세 2억 5천만 원을 끼고 약 5억 원에 매입했으며, 이후 해당 지역이 재개발 구역으로 지정됐다고 전한 바 있다. 특히 해당 아파트는 몇 년 사이 10억 원이 된 것으로 알려져 눈길을 끌었다.

또한 당시 전문가가 "재개발이 쉽지 않을 것"이라며 신중한 입장을 보였던 상황도 언급했다. 이에 대해 김구라는 "사지 말라고 했어도 결국 샀을 것"이라며 자신의 판단에 대한 확신을 보였다.

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현재 해당 아파트는 매입가 대비 약 두 배 가까이 상승한 것으로 알려져 눈길을 끌고 있다.

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tokkig@sportschosun.com