전현무 "트리마제 한강뷰, 포기한 후 10배 올라"..'마뗑킴' 대표 34세에 매입

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[스포츠조선 정유나 기자] '사당귀'의 박명수가 매출 1000억 신화 '마뗑킴' 창립자 김다인 대표와 만난다.

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19일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에서는 박명수가 특별 인턴 오마이걸 효정과 함께 K-패션의 선두주자이자 32살에 매출 1000억 원의 신화를 쓴 '마뗑킴' 창립자 김다인 대표와 만난다.

글로벌 MZ세대가 사랑하는 브랜드 '마뗑킴'의 창립자 김다인 대표는 '마뗑킴'으로 매출 1000억 원을 달성하고 새 브랜드 '다이닛' 런칭 후 2년 만에 매출 100억 원을 달성한 MZ 패션의 신화. 김다인 대표는 "24살에 어머니가 빌려주신 30만원으로 시작해 1000억 원을 달성했다"고 밝혀 박명수를 깜짝 놀라게 한다. 이에 전현무는 "일본여행 갔는데 '마뗑킴' 매장에 사람들이 줄 서있는 모습을 봤다"며 글로벌한 인기를 인증한다.

이 가운데, 박명수는 김다인 대표와 뜻밖의 평행이론급 공통점을 발견해 흥분한다. 백화점 팝업 행사에서 직접 호객을 한 사연을 공개한 김다인 대표가 "전 회사만 잘 될 수 있다면 남의 시선은 신경 안 쓴다"고 하자 박명수는 "나랑 똑같네!"라며 양손 하이파이브를 하더니, 김다인 대표가 "대학을 안 나왔다"라고 말하자 "나도 대학 안 나왔어"라며 절묘한 공감대를 형성해 웃음을 안긴다.

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무엇보다 김다인 대표의 자택이 공개돼 이목을 집중시킨다. 김다인 대표가 거주중인 성수동 트리마제는 손흥민, BTS, 태연 등 탑 연예인들이 거주하는 걸로 알려진 고급 아파트. 김다인 대표는 "나에게는 꿈 같은 집이었다. 2년 전 매입했다"라고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 갤러리 같은 인테리어와 시원한 한강뷰 거실이 등장하자 박명수는 입을 다물지 못하더니 "여기 살고 싶다"라며 속마음까지 내뱉어 웃음을 자아낸다.

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한강이 내려다보이는 트리마제의 모습에 전현무는 "그 집이구나"라며 아쉬움을 내비친다고. 알고 보니 전현무가 계약 직전 포기했던 아파트. 이에 전현무는 "내가 계약을 포기한 후 10배가 올랐다. 그때 샀으면 지금 방송 프로그램 3개는 줄었을 것"이라며 탄식해 웃음을 자아냈다는 후문이다.

34세에 서울에서 가장 비싼 아파트 트리마제를 자가로 플렉스한 김다인 대표의 성공 비결은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com