서인영, 돌아가신 친모 떠올리다 오열 "화장터 들어간 母 보며 다시 살아야겠다 결심"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영이 세상을 떠난 친어머니를 떠올리며 눈물을 쏟았다.

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19일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "'어머니를 위해서라도 잘 살아가겠다'는 서인영의 다짐"이라는 글과 함께 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 MC 유재석이 "요즘 유튜브도 하고 서서히 활동을 시작하면서 어머니 생각도 많이 나실 것 같다"고 묻자, 서인영은 잠시 말을 잇지 못하다 "제가 살아야겠다고 마음먹었던 순간이 어머니가 화장터로 들어가실 때였다"고 털어놨다.

그는 "그때 정말 죽음이라는 게 별거 아니라는 생각이 들었다. '내가 어떻게 하면 잘 살 수 있을까, 엄마가 내가 이렇게 사는 걸 원하실까'라는 고민이 이어졌다"며 "그래서 더 잘 사는 모습을 보여드리고 싶었다"고 전했다.

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다만 서인영은 당시 욕설 논란 이후 발작, 마비, 경련을 겪고 있었다고. 그는 "정말 잘 살아보려고 했는데 몸이 따라주지 않았다"고 고백했다.

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이어 "그런데 남양주로 가서 지내면서 조금씩 회복이 됐다"며 유튜브를 시작하게 된 계기도 함께 밝혔다.

그는 "이제는 열심히 살아야 할 이유가 생겼다. 엄마가 하늘에서 보고 계실 거라고 생각한다"며 "내가 너무 못한 딸이었기 때문에 더 열심히 살아야 한다"고 말하며 끝내 눈물을 보였다.

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또한 서인영은 "있을 때 잘해야 한다는 걸 알지만 마음처럼 되지 않는다"며 "지금도 '엄마 하루만이라도 보고 싶다. 그때로 돌아가 30분만이라도 이야기하고 싶다'는 생각을 한다"고 전해 먹먹함을 안겼다.

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서인영이 출연하는 유퀴즈는 오는 22일 오후 8시 45분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com