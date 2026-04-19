'53년 모솔' 심권호, 홍삼 여인과 '썸 폭발'.."오빠앙 오메기떡 와떠" 애교 문자

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '조선의 사랑꾼'에서 심권호와 '오메기떡 플러팅'으로 핑크빛 분위기를 자아낸 '홍삼 여인'의 후일담이 공개된다.

Advertisement

20일 방송될 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 '홍삼 여인'과 심권호가 주고받은 설렘 가득 문자가 포착된다. 간암 초기 투병 사실이 알려진 심권호의 집에 홍삼을 들고 찾아온 열성팬 '홍삼 여인'에게 심권호는 직접 만든 오메기떡을 보내 호감을 드러냈다.

이틀 뒤 오메기떡을 받은 '홍삼 여인'은 "오빠앙 오메기떡 와떠~~, 감동감동 맛나게 먹을게"라며 애교 가득한 말투로 답장을 보내왔다. '53년 차 모태 솔로' 심권호의 연애에 청신호를 켠 설렘 가득한 문자를 보고, 스튜디오의 사랑꾼 MC들은 입을 쩍 벌렸다. 특히 심권호를 '오빠앙'이라며 다정하게 부르는 대목에서 모두 한동안 말을 잇지 못했다. 최성국은 "여자분도 들었다 놨다 하네!"라며 실시간 썸이 오가는 '밀당의 순간'에 탄성을 내뱉었다. 강수지도 "오빠라고 하면 끝난 것 아니냐"며 둘의 핑크빛 기류를 인정했다. 53년 만에 봄바람에 휩싸인 심권호와 홍삼 여인의 설렘 가득한 순간은 본 방송에서 공개된다.

건강을 회복하고 사랑을 찾은, 심권호의 인생 첫 썸 스토리는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 4월 20일(월) 오후 10시에 공개된다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com