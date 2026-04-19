양상국 "故박지선, 빌려준 돈도 안 받은 사람..잊혀져 속상해" ('전참시')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 양상국이 고(故) 박지선을 떠올리며 애틋함을 드러냈다.

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18일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 양상국의 일상이 공개됐다.

양상국은 '황금 기수'로 불리는 KBS 22기 개그맨 동기들을 집들이에 초대했다. 동기들은 양상국에게 과거 손흥민과의 인연에 대해 물었다. 양상국은 손흥민의 아버지와도 아는 사이고, 손흥민 친형의 결혼식 사회까지 볼 정도로 친했다고 설명했다.

양상국은 "진짜 친해서 밤새 (손흥민과) 매일 연락하곤 했다. (손흥민이) 한국에 올 때 같이 축구도 했다. 근데 너무 잘 되니까 내가 빠져준 거다"라며 손흥민과 자연스레 멀어졌다고 전했다. 동기들은 "너도 지금 최고다"라며 양상국이 기죽지 않게 응원했다.

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그런가 하면 양상국은 동기들을 보더니 "나는 동기들에 대해 말하라고 하면, 일부러 (박) 지선이 얘기를 한다. 너무 좋은 동생인데 잊혀지고 있더라"라며 속상해했다. 이어 "우리 마음 속에 있었으면 좋겠다. 지선이한테 어려워서 돈을 빌린 적이 있다. 근데 지선이가 '나 (돈을) 받으려고 준 거 아니야' 라고 하더라. 그 마음이 착하지 않나"라고 떠올려 먹먹함을 안겼다. 이를 들은 동기들은 "원래 지선이가 돈을 안 빌려준다"라고 덧붙였다.

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또 다른 동기는 "내 결혼식 날에 지선이가 고액의 출연료가 걸린 행사가 있었는데 그걸 안 가고 내 결혼식에 왔다"라며 박지선의 미담을 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com