오미희 "의사 전남편 탓 임신 중 병원 한번도 못 가, 출산 직전 역아 발견" ('동치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 오미희가 충격적인 임신 중 일화를 고백했다.

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18일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 오미희, 오영실, 심진화, 산부인과 전문의 박혜성이 출연했다.

오미희는 출산 과정을 떠올리며 "저는 아기가 거꾸로 있어서 제왕절개를 했다. 임신 중 병원을 한번도 못 갔다. 의사인 전남편이 안 가도 된다 했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

노사연은 "근데 (전남편은) 아기가 거꾸로 있는 것도 몰랐냐"고 말했고 오미희는 "마지막 출산 날짜 보러 갔다가 알게 됐다. 임신 중에 병원에 한번도 안 왔다 하니까 의사도 놀라서 왜 그랬냐 물어보더라. '남편이 의사인데 가지 말라' 했다. '성별도 궁금하지 않았냐'고 하는데 안 궁금했다. 걔를 존중한다. 아들이면 어떻고 딸이면 어떠냐"고 밝혔다.

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오미희는 "그래서 제왕절개를 했는데 수술하고 나면 금식을 해야 한다. 자연분만은 순간의 고통으로 끝나는데 제왕절개는 며칠을 아프다"며 "남편이 퇴근하고 왔는데 시원한 콜라를 들고 왔다. 한 모금만 달라 했는데 안 된다 했다. 그게 너무 밉더라. 저는 평소 콜라를 좋아하지도 않는데 정말 목이 타서 먹고 싶더라. 근데 냉정하게 안 된다더라"라고 전남편에게 서운했던 일화를 고백했다.

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그런가 하면 오미희는 "예전에 출산 휴가는 그 자리를 떠나는 거였다. 한 마디로 잘리는 거였다"며 "제가 그때 라디오를 진행했는데 아기를 낳으러 가야 했다. 사실 안 가고 싶었는데 가야 하지 않냐. 제 후임으로 미스코리아 출신이 왔다. 잘렸구나 싶어 마지막 방송을 정말 끝이라 생각하고 집으로 갔다"고 털어놨다.

오미희는 "아기를 낳았는데 당장 라디오를 가고 싶은데 한 달 동안 휴가를 받았다. 한 달이 그렇게 길수가 없더라. 그 사이 그 친구가 앉아있으니까"라며 "그 친구가 잘하니까 라디오도 못 듣고 육아를 했다. 근데 3주도 안 됐는데 PD한테 전화가 왔다. 무슨 얘기가 나올지 몰라 떨렸는데 '언제 나오냐'더라. 그 말을 듣고 주저 앉았다. 아기도 더 예뻐 보였다"고 안도했던 일화를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com