돌싱 '이야기좌' 28기 영수♥영숙, 현실 커플 됐다.."행복하길" 축하 물결

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기에서 또 한 쌍의 커플이 탄생했다.

Advertisement

18일 경수는 자신의 SNS에 "두 분 행복하세요"라는 글과 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 28기 영수, 영숙의 투샷이 담겼다. 두 사람은 나란히 앉아 브이(V)자를 그리며 달달한 분위기를 냈다.

댓글에는 "두 분 잘 되셨군요. 행복하세요", "빅뉴스! 축하합니다", "28기에 총 여섯 커플이 탄생한 건가" 등 뜨거운 반응이 나왔다.

Advertisement

그런 가운데 28기 정숙과 영식도 축하 메시지를 남기며, 영수와 영숙이 실제 연인으로 발전했음을 뒷받침했다. 정숙은 "만수무강 행복하십시오!"라고 적었고, 영식도 "행복하기를ㅎㅎㅎ"이라는 글과 하트 이모티콘을 남겼다. 28기 영호도 "행쇼입니다!"라며 두 사람의 앞날을 응원했다.

Advertisement

이로써 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에서 총 여섯 커플이 탄생하게 됐다. 역대 최다 커플을 배출한 레전드 기수다.

한편 영수는 1984년 생으로 직업은 스타트업 창업가다. 영숙은 1986년 생 간호사로, 이혼 후 두 자녀를 홀로 키우고 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com