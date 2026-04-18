돌싱 '이야기좌' 28기 영수♥영숙, 현실 커플 됐다.."행복하길" 축하 물결

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기에서 또 한 쌍의 커플이 탄생했다.
18일 경수는 자신의 SNS에 "두 분 행복하세요"라는 글과 사진 한 장을 게재했다.
공개된 사진에는 28기 영수, 영숙의 투샷이 담겼다. 두 사람은 나란히 앉아 브이(V)자를 그리며 달달한 분위기를 냈다.
댓글에는 "두 분 잘 되셨군요. 행복하세요", "빅뉴스! 축하합니다", "28기에 총 여섯 커플이 탄생한 건가" 등 뜨거운 반응이 나왔다.
그런 가운데 28기 정숙과 영식도 축하 메시지를 남기며, 영수와 영숙이 실제 연인으로 발전했음을 뒷받침했다. 정숙은 "만수무강 행복하십시오!"라고 적었고, 영식도 "행복하기를ㅎㅎㅎ"이라는 글과 하트 이모티콘을 남겼다. 28기 영호도 "행쇼입니다!"라며 두 사람의 앞날을 응원했다.
이로써 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에서 총 여섯 커플이 탄생하게 됐다. 역대 최다 커플을 배출한 레전드 기수다.
한편 영수는 1984년 생으로 직업은 스타트업 창업가다. 영숙은 1986년 생 간호사로, 이혼 후 두 자녀를 홀로 키우고 있다.
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