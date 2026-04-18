'동아대 선후배 사령탑 맞대결' 부천-인천 난타전 끝 2-2 무, 윤정환(인천)-이영민(부천) 둘다 웃지 못했다

치열한 경합중인 부천-인천 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]동아대 선후배 사령탑 맞대결은 무승부로 끝났다. 윤정환 감독의 인천 유나이티드와 이영민 감독의 부천FC가 비겼다. 윤 감독이 동아대 축구부 1년 선배다.

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부천과 인천이 18일 부천종합운동장에서 벌어진 하나은행 K리그1 2026 경기서 2대2로 승점 1점씩을 나눠 가졌다. 부천은 승점 10점, 인천은 승점 8점이 됐다. 인천이 전반 2-0으로 앞섰지만 부천은 후반 무서운 뒷심으로 2골을 만회했다.

인천 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

윤정환 인천 감독은 4-4-2 전형으로 나섰다. 투톱으로 페리어-무고사, 허리에 이청용-서재민-이명주-제르소, 포백에 여승원-후안 이바자-박경섭-김명순, 골키퍼 이태희를 세웠다. 이번 시즌 전 인천 유니폼을 입은 이청용이 시즌 처음 선발 출전했다.

이영민 부천 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 김민준-몬타뇨-갈레고, 허리에 신재원-카즈-김상준-티아깅요, 스리백에 홍성욱-백동규-정호진, 골키퍼로 김형근을 배치했다.

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인천이 전반전을 완벽히 지배했다. 인천이 경기 초반부터 공격을 잘 풀어냈다. 패스 연계와 선수들의 오프 더 볼 움직임이 매우 정교했다. 전반 12분 인천의 첫골이 터졌다. 압박으로 볼을 빼앗은 후 김명순이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를, 페리어가 가운데에서 달려들어가며 다이빙 헤더로 골망을 흔들었다. 아스널 유스 출신으로 이번 시즌 전 인천과 계약한 페리어의 시즌 첫 골이었다.

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1-0으로 앞선 인천은 전반 22분 제르소가 두번째 골을 터트렸다. 코너킥 상황에서 흘러 나온 공을 제르소가 왼발로 깔아차 부천 골망을 흔들었다.

0-2로 끌려간 부천은 전체 라인을 올려 전방 압박을 가했다. 인천은 부천의 수비 뒷공간을 계속 파고들었다. 인천은 전체 라인이 뒤로 밀렸다. 자연스럽게 인천은 '선 수비 후 역습' 형태로 맞대응했다. 전반전은 인천이 2골차 리드한 채로 마쳤다.

부천 신재원 사진제공=한국프로축구연맹

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인천은 후반전 시작과 함께 이주용을, 후반 12분 정치인과 이동률을 조커로 투입했다. 부천은 후반 13분 김민준과 가브리엘을 교체 투입했다.

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부천은 후반전 더욱 공격적으로 고삐를 조였다. 후반 19분 신재원의 환상적인 왼발 슛이 인천 골망을 흔들어 1-2로 추격했다.

부천은 후반 33분 한지호와 성신까지 조커로 넣었다. 부천의 공격 에너지는 멈추지 않았다. 후반 34분 가브리엘의 중거리슛이 인천 골망을 또 흔들며 2-2 동점을 만들었다. 부천이 계속 공격을 퍼부었지만 더이상 골은 터지지 않았다.인천도 추가골을 넣지 못하며 2대2로 경기를 마쳤다.

이날 제주월드컵경기장에서 벌어진 제주-김천전은 1대1 무승부를 기록했다. 김천은 전반 27분 박태준의 프리킥이 굴절돼 선제골을 뽑았다. 0-1로 끌려간 제주는 후반 2분 오재혁의 프리킥으로 동점골(1-1)을 터트렸다. 제주는 승점 9점, 김천은 승점 7점이 됐다. 김천은 이번에도 시즌 첫 승을 올리지 못했다. 8경기 연속 무승 중이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com