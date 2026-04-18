하하 "정준하 퇴물이다"…54세에 '식신' 내려놓자 자존심 스크래치('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 하하가 정준하를 향해 "퇴물이다"라며 돌직구 발언으로 웃음을 자아냈다.

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18일 MBC '놀면 뭐하니?' 측은 "많은 사랑에 힘입어 놀뭐가 무엇이든 해드립니다!"라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다.

이날 방송은 도움이 필요한 곳으로 달려가는 '무엇이든 해드립니다' 편으로 꾸며진 가운데 폐업을 앞둔 48년 차 백반집을 찾는 멤버들의 모습이 그려졌다.

오랜 단골이었던 사연 주인공은 "사장님의 마지막 제육볶음 한 접시와 함께 '놀뭐'에서 따뜻한 마침표를 찍어 달라"라고 전했다.

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이때 유재석은 사연 식당이 자신과 인연이 있다는 힌트에 어리둥절한 표정을 지어 보였다. 더욱이 식당이 근처에 있다는 말에 "여기에 나랑 인연이 있는 곳이 있나"라며 기억을 더듬어보지만 떠올리지 못한다.

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그때 제작진은 "같이 하기 적합한 손님 한 분을 초대했다"라고 했고, 그는 정준하였다. 이에 유재석은 "준하 형이 온 이유가 있는 것 같다"라면서 "제육볶음 우리 소울푸드다. (정준하가)많이 먹으니까"라고 해 웃음을 자아냈다.

그러자 하하는 "사실 이 형 많이 못 먹는다. 히밥보다 많이 먹냐. 쯔양 이기냐"면서 "형은 끝이다. 퇴물이다"라며 식신 자존심에 스크래치 내는 발언을 하며 장난을 쳤다. 그러면서 하하는 "이제 소화 못 시킨다. 양배추 없으면 안 된다"라고 했고, 유재석도 "예전만큼 잘 못 먹는 건 사실"이라며 맞장구를 쳐 정준하를 더 당황하게 했다.

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이를 듣던 허경환은 "진짜 제육 먹으려고 오신 거냐"라고 물었고, 당황한 정준하는 "(유재석)네가 제육 때문에 나 불렀다고 하는 게 너무 웃기지 않나. 나하고 제육하고 무슨 상관이냐"라고 발끈해 또 한 번 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com