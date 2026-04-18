양상국, 제2의 전성기에도 잊지 못한 이름 故박지선…"경제적 어려움에 도움"

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[스포츠조선 김준석 기자] MBC '전지적 참견 시점'에 현시점 가장 '핫'한 개그맨 양상국의 '황금 기수' 22기 동기들이 총출동한다.

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그의 NEW 럭셔리 하우스 집들이에 모인 동기들은 소름 돋는 '사주썰'부터 故박지선을 향한 애틋한 그리움까지 모두 풀어낸다.

오늘(18일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 394회에서는 '황금 기수'로 불리는 KBS 22기 공채 개그맨 동기들이 양상국의 집들이를 위해 총출동한다.

영등포 반지하 시절부터 동고동락하며 함께 전성기를 일궈낸 이들은 양상국의 '제2의 전성기'를 진심으로 축하하면서도, 쉴 틈 없는 폭로전을 이어가 현장을 웃음으로 물들였다는 후문이다.

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특히 이날 방송에서는 허경환이 데뷔 초 "상국이는 안 될 거다"라고 호언장담했던 사실이 밝혀지며 현장을 발칵 뒤집어 놓는다고.

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그런 허경환의 예측을 뒤엎은 양상국의 드라마틱한 반전 서사 역시 이번 방송을 통해 최초 공개된다.

올 초 '개그콘서트' 복귀를 준비했지만, 코너가 무산되는 아쉬움을 겪었다는 양상국의 비하인드와 제2의 전성기를 맞게 된 운명적 사주까지 궁금증을 자극하는 대목이다.

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고인이 된 동기 박지선을 향한 애틋한 그리움도 함께 나눈다.

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양상국은 경제적으로 어려움을 겪던 시절 그녀가 선뜻 도움의 손길을 건넨 고마운 일화를 전한다. 지금도 다함께 납골당을 찾아간다는 22기 동기들의 변함없는 우정이 깊은 여운을 남길 전망이다.

한편, 웃음 폭격기 양상국의 또 다른 자아, 탑클래스 레이서 양상국의 특별한 도전도 베일을 벗는다. 대기업 후원을 받아온 연예계 정상급 레이서 양상국이 프로 드라이버들과 경쟁하는 N1 클래스에 도전하는 것. 맞춤 제작된 레이싱카에 올라 첫 테스트 주행에 돌입한 양상국은 속도를 끌어올리는 과감한 주행은 물론, 타이어 예열과 컨디션 체크까지 꼼꼼히 챙기는 등 180도 달라진 모습으로 긴장감을 끌어올린다.

방송 스케줄까지 조정하며 경주장을 질주하는 등 레이싱에 진심이었다는 양상국의 또 다른 매력이 기대를 더한다.

황금 기수 개그맨 동기들과의 끈끈한 우정부터 레이서로서의 진지한 도전까지, 양상국의 다채로운 매력은 오늘(18일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com