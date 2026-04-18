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‘고관절 수술’ 전원주, 몸이 알아서 리듬 타버려..흥 폭발 근황

‘고관절 수술’ 전원주, 몸이 알아서 리듬 타버려..흥 폭발 근황
‘고관절 수술’ 전원주, 몸이 알아서 리듬 타버려..흥 폭발 근황
‘고관절 수술’ 전원주, 몸이 알아서 리듬 타버려..흥 폭발 근황
‘고관절 수술’ 전원주, 몸이 알아서 리듬 타버려..흥 폭발 근황

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 전원주(87)가 고관절 수술 이후 건강을 회복한 근황을 전했다.

18일 유튜브 채널 '김형근'에는 '전원주 선생님 건강합니다', '전원주 선생님 건재하십니다. 역시 최고십니다', '재미있게 노래하며 즐거워하십니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 전원주는 음악에 맞춰 춤을 추고 노래를 부르며 밝고 활기찬 모습을 보였다.

수술 이후 회복 과정을 거친 가운데, 한층 건강해진 듯한 모습으로 눈길을 끌었다.

누리꾼들은 "수술 후 관리를 잘하셔서 기력이 많이 좋아지셨다", "그래도 무리하지 마시고 건강 챙기시길 바란다" 등의 반응을 남기며 응원을 전했다.

앞서 전원주는 지난달 3일 빙판길에 넘어져 고관절 인공관절 수술을 받은 바 있다.

고령의 나이에도 수술과 재활을 이어오며 회복에 집중해왔고, 이 과정에서 다소 야윈 모습이 포착돼 팬들의 걱정을 샀다.

그는 개인 채널을 통해 "춤을 추다 빨리 걸어 나오다가 넘어졌다. 지금은 괜찮다. 잘 회복해서 다시 여러분 앞에 나타나겠다"고 밝히며 근황을 전하기도 했다.

tokkig@sportschosun.com

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