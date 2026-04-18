서인영, 최전성기 100억 쇼핑으로 탕진…"돈이 우스웠다" 고백 ('유퀴즈')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 서인영이 전성기 시절의 소비 습관과 그로 인한 후회를 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

18일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "신데렐라, 신상녀로 대세 찍던 최전성기 시절 서인영 공허한 마음 쇼핑으로 채우다 100억 날린 썰?!"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

이날 서인영은 '공허한 마음을 쇼핑으로 채우려 했다더라'는 질문에 "그랬던 것 같다. 지금 생각해 보면 나는 마음이 가난한 사람이었다"라며 화려한 전성기 뒤에 숨겨진 공허함과, 이를 소비로 채우려 했던 지난날을 솔직하게 꺼냈다.

이어 그는 당시 소비 패턴에 대해 "매장 가서 옷을 입어 보지도 않고, 어디서 본 건 있어서 '여기서부터 여기까지 달라'고 했었다"라면서 "카드 긁었다. '신데렐라' 뮤직비디오에도 신나게 카드를 긁는 모습이 나온다. 실제로 그게 내 모습이었다"라고 말했다.

Advertisement

특히 서인영은 "그때는 돈이 우습게 느껴졌다. 계속 벌 수 있을 거라고 생각했다"며 어린 시절의 철없던 생각을 솔직하게 인정했다.

Advertisement

서인영은 "아빠가 장부를 보여주면서 '네가 번 돈이 세금 떼고 100억이다'라고 하더라. 그래서 '그 돈 다 어디 갔냐'라고 했더니 '네가 썼잖아'라고 하시더라"라면서 "진짜 개념이 없었다"라며 자신을 돌아봤다.

그는 "아빠가 그 당시에 '이 돈으로 건물을 샀으면 세 채는 샀다'고 하셨다"라면서 "이렇게 철딱서니가 없을 수가 있나"라고 털어놨다

Advertisement

anjee85@sportschosun.com