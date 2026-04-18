'40억 자취집' 이나연, 결국 '금수저' 인정…"재벌·국회의원설? NO, 아빠는 회사원"

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[스포츠조선 김준석 기자] '환승연애2' 출연으로 얼굴을 알린 이나연이 '금수저설'에 대해 직접 입을 열었다.

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지난 17일 유튜브 채널 '일단이나연'에는 '다 인정하는 추측읽기' 영상이 공개됐다.

이나연은 그간 온라인에서 꾸준히 제기된 가족 배경과 재산 관련 추측들을 하나씩 짚으며 솔직한 답변을 내놨다.

특히 아버지 직업을 둘러싼 각종 소문에 대해 그는 "국회의원, 기업 회장, 재벌 2세라는 이야기가 있는데 아니다"라며 "그냥 평범한 회사원"이라고 선을 그었다.

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이어 "현업에 계셔서 노출을 불편해하신다"고 덧붙였다.

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다만 '금수저설'에 대해서는 인정했다.

이나연은 "금수저 맞다. 사랑 많이 받고 자랐다"며 "30대가 되니 돈을 떠나 좋은 환경에서 컸다는 걸 느낀다"고 밝혔다. 동시에 "상속은 전혀 받은 적 없다"고 강조했다.

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재테크 성향에 대해서도 언급했다. 그는 "저축 열심히 하는 편이라 엄마가 '알부자'라고 부른다"며 "세금도 꾸준히 내고 있다"고 말해 눈길을 끌었다.

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앞서 이나연은 서울 성수동 고급 아파트 거주 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다. 해당 아파트는 약 40억 원대 시세로 알려져 그의 '금수저설'에 더욱 불을 지폈다.

narusi@sportschosun.com