장근석, 갑상선암 심경 고백...억울함에 오열 "열심히 살았는데" ('구기동 프렌즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]'아시아 프린스' 장근석이 공감과 웃음, 그리고 깊은 울림까지 선사했다.

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장근석은 지난 17일(금) 방송된 tvN '구기동 프렌즈'에서 동거 2일 차를 맞아 한층 편안해진 모습으로 '동사친'들과의 케미를 보여주며 존재감을 빛냈다.

이날 장근석은 첫날의 어색함을 넘어 자연스럽게 공동생활에 녹아들었다. 식사 자리에서 "성격상 다른 사람을 배려해야 한다는 게 신경 쓰일 것 같지만, 지금 이 분위기는 너무 좋다"며 동거에 대한 솔직한 속내를 전해 공감을 자아냈다. 이후 설거지를 돕는 등 적극적으로 공동생활에 참여하며 따뜻한 면모를 드러냈다.

다음 날 아침, 장근석은 레몬즙, 올리브오일, 유산균, 오메가3 등 총 11종의 영양제를 챙겨 먹는 '프린스' 모닝 루틴으로 시선을 사로잡았다. 이어 하룻밤 사이 줄어든 술병을 발견한 장근석은 "나만 빼놓고 먹었어?"라며 너스레를 떠는 등 유쾌한 반응으로 웃음을 안겼다.

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'동사친'들과 함께한 아침 역시 웃음으로 가득했다. 최다니엘과의 스트레칭, 신체 나이 테스트에서 승부욕을 드러내다가도 예상치 못한 결과에 무너지는 모습으로 인간적인 매력을 더했다. 특히 장도연의 퇴근길을 함께하며 차 문을 열어주고 머리를 보호해주는 다정한 모습으로 스윗한 면모까지 드러내 눈길을 끌었다.

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무엇보다 이날 방송에서는 장근석의 진솔한 인생 이야기가 깊은 여운을 안겼다. 장근석은 최다니엘, 안재현, 장도연, 경수진과 함께 사주 상담을 위해 무속인을 찾았고, 예상치 못한 직설적인 말에 웃음을 터뜨리면서도 자신의 삶과 가치관을 솔직하게 꺼내놓았다.

무속인은 장근석에게 "나대지 말라"는 말과 함께 "엄청 착하다. 보이지 않는 데 기부도 많이 한다"고 운을 뗐다. 이에 장근석은 "죽기 전에 꼭 하고 싶은 게 하나 있는데, 재단 사업을 계속 생각해왔다. 실제로 할 수 있을지 모르겠다"고 조심스럽게 질문했고, 무속인은 "100% 할 수 있다"고 단언했다.

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이후 진행된 인터뷰에서 그는 "몇 해 전에 몸이 아파 수술을 했다. 처음에는 억울했다. 열심히 살아온 것 같은데 왜 나한테 이런 시련이 왔을까 싶었다"고 털어놓았다. 이어 "그때 정말 많은 생각이 들었다. 자선 단체나 재단을 만들어 내가 번 돈을 의미 있는 데 쓰고 싶다는 마음이 커졌다"고 고백했다. 장근석은 일본 시부야에 카페 등이 입점한 건물을 갖고 있다.

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또한 장근석은 "충분히 할 수 있는 사람이라는 말을 들으니까 안심이 됐다. 내가 또 열심히 살아야 되는구나 싶었다"며 "태어났으면 그렇게 사는 게 멋있는 것 같다. 그거 말고 다른 이유는 없다"고 담담하게 전하며 깊은 여운을 남겼다.

이처럼 장근석은 유쾌함과 진정성을 오가며 시청자들에게 웃음과 감동을 동시에 선사했다. 친근하면서도 깊이 있는 매력으로 '구기동 프렌즈'를 이끌어가고 있는 그의 활약에 기대가 모인다.

anjee85@sportschosun.com