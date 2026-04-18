"하루 매출 540만 원" 박원숙, 남해 카페 대박에 사업 확장 "쇼핑몰 오픈"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박원숙이 사업 확장을 앞두고 있다.

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18일 박원숙의 유튜브 채널에서는 '손님 때문에 우는 카페 사장 박원숙'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 재오픈한 남해 카페를 운영하며 바쁜 나날을 보내고 있는 박원숙. 박원숙은 팬들을 만나 사진을 찍어주며 팬서비스를 했다. 한 팬은 "선생님이 '같이 삽시다' 안 나오니까 우리는 이제 그거 안 본다"고 말했고 박원숙은 "감사하다 그럴 수도 없고"라며 웃었다.

박원숙은 "여기 오시는 분들이 제가 좋아서 오시니까 너무 감사하지 않냐. 그런 말씀을 너무 많이하시더라. 그래서 '정을 붙이세요'라 한다"고 밝혔다.

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모자를 쓴 팬을 만난 박원숙은 "모자 좋아하시냐. 우리 모자 쇼핑몰에 올리면 많이 사달라. 주위에 많이 말씀해주시라"라며 오는 20일 모자 전문 쇼핑몰을 오픈한다고 밝혀 눈길을 모았다.

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박원숙을 만난 팬들은 감격해 눈물을 보이기도. 이에 박원숙도 함께 울컥했다. 박원숙은 "아침부터 감정 잡히면 안 된다. 너무 감사하다"며 마음을 진정시켰다.

박원숙의 실물을 본 팬들은 "실물이 훨씬 젊으시다. TV에는 젊게 안 나오는데"라고 감탄하기도 했다.

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한편, 배우 박원숙은 2011년부터 자신의 남해 별장을 카페로 꾸며 운영해왔다. 특히 박원숙은 "카페 첫 매출이 18만 원이었는데 임원식 님이랑 같이 방송을 한 후 하루 매출이 540만 원이었다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com