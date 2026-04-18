[현장리뷰]'유강현 결승골' 대전 3연패 끊었다, '문선민 득점 취소' FC서울 시즌 첫 패배…강원-전북 무승부(종합)

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]대전하나시티즌이 FC서울에 시즌 첫 패배를 안겼다.

대전하나시티즌은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 원정경기에서 1대0으로 이겼다. 대전(2승3무3패)은 3연패를 끊고 반등의 시동을 걸었다. 반면, 서울(6승1무1패)은 올 시즌 리그 첫 패배를 떠안았다.

대전은 4-3-3 포메이션을 들고나왔다. 정재희, 유강현, 주앙 빅토르가 스리톱을 구성했다. 2선엔 밥신, 김봉수, 마사가 자리했다. 포백엔 박규현, 조성권, 김민덕, 김문환이 위치했다. 골키퍼 장갑은 이창근이 착용했다.

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서울은 4-4-2 전술이었다. 클리말라와 손정범이 공격을 이끌었다. 송민규, 바베츠, 이승모, 정승원이 중원을 형성했다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 최준이 담당했다. 골문은 구성윤이 지켰다.

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180도 다른 분위기의 두 팀이었다. '홈팀' 서울은 개막 7경기에서 6승1무를 기록했다. 전북 현대, 울산 HD 등 '우승후보'를 줄줄이 제압하며 압도적 1위를 달리고 있었다. 다만, 빡빡한 일정 속 체력은 부담이었다. 김기동 서울 감독이 결전을 앞두고 "너무 빡센 것 같다. 이틀에 한 번 경기다. 여름이었으면 못 버텼을 것 같다. 체력적으로 떨어지면 경기가 느슨해진다"며 "선수들도 야간 경기하고, 그 다음 낮 경기 때 집중력이 상당히 많이 떨어진다. 그런 부분을 계속 얘기했는데 어떻게 작용할지 모르겠다"고 말했다.

이에 맞서는 대전은 최근 3연패에 빠졌다. 개막 전 '우승후보'로 꼽힌 것이 무색할 정도로 침체돼 있었다. 주민규, 디오고 등 '주포'의 침묵이 뼈아팠다. 부상, 오심, 페널티킥 등 각종 변수에 눈물 흘렸다. 황선홍 대전 감독이 "절실하게 분위기 반전이 필요하다. 동선이나 이런 것들이 원활치 않아서 조금 정리를 했다. 많은 시간은 아니라서 경기 상황을 지켜봐야 될 것 같다. 일단 상암이라는 데가 어려운 곳이니까 무엇보다도 우리가 이런 위기를 잘 극복하겠다는 의지가 좀 많이 필요한 경기가 아닌가 싶다"고 말한 이유다.

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킥오프. 대전이 리드를 잡았다. 전반 16분 유강현이 득점포를 가동했다. 김봉수가 길게 찔러준 공을 김문환이 이어받았고, 이를 달려들어오던 유강현이 득점으로 완성했다. 대전이 1-0으로 리드를 잡았다.

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서울이 반격의 기회를 잡는 듯했다. 전반 25분 세트피스 상황에서 정승원의 크로스를 바베츠가 받았는데, 공의 방향이 바뀌며 대전 수비진의 팔에 맞은 것으로 보였다. 서울 선수들과 벤치에선 핸드볼 반칙을 주장했다. 그러나 심판은 정상적인 움직임으로 판단해 경기를 재개했다. 전반은 대전이 1-0으로 앞선 채 막을 내렸다.

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후반 시작과 동시에 양 팀 모두 교체카드를 꺼내들었다. 서울은 이승모와 손정범 대신 문선민과 후이즈를 투입했다. 대전은 박규현과 밥신 대신 강윤성과 이현식이 그라운드를 밟았다.

서울은 후반 6분 결정적 기회를 잡았다. 역습 상황에서 문선민이 상대 수비 두 명을 뚫고 골키퍼 1대1 장면을 만들었다. 문선민의 1차 슈팅 대전 이창근의 선방에 막혔다. 문선민은 리바운드된 공을 잡아 2차 슈팅을 시도했다. 하지만 이번엔 대전 강윤성의 '육탄방어'에 막혀 뜻을 이루지 못했다.

대전은 마사 대신 이순민을 투입해 변화를 줬다. 서울도 바베츠 대신 황도윤을 넣어 맞불을 놨다. 서울이 또 한 번 결정적 기회를 잡았다. 두드리던 서울은 후반 17분 문선민의 득점으로 균형을 맞추는 듯했다. 하지만 심판은 앞선 상황에서의 파울을 선언, 득점 취소했다.

위기를 넘긴 대전은 유강현과 주앙 빅토르 대신 주민규와 루빅손을 차례로 넣어 공격의 강도를 높였다. 서울도 정승원 대신 천성훈이 나섰다.

지키려는 대전과 추격하려는 서울의 싸움이 팽팽했다. 서울은 후이즈, 천성훈의 높이를 활용해 득점을 이루지만, 슈팅은 번번이 상대 골문을 벗어났다. 서울은 경기 막판 최준이 부상 우려 속 그라운드를 떠났다. 박성훈이 빈자리를 채웠다. 뒷심에서 대전이 웃었다. 서울의 마지막 공격이 빗나가며 경기는 대전의 승리로 막을 내렸다.

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한편, 같은 시각 강릉하이원아레나에선 강원FC와 전북 현대가 1대1로 비겼다. 전반 32분, 전북이 티아고의 선제골로 앞서나갔다. 이승우의 슛이 강원 골키퍼에 막혀 튕겨나오자 치제 없이 달려들어 골은 완성했다. 강원은 후반 11분 김대원의 패스를 받은 모재현이 강렬한 중거리슛으로 동점을 만들었다. 이후 추가 득점 없이 승점 1점씩 나눠가졌다. 전북은 3승3무2패(승점 12), 강원은 2승4무2패(승점 10)가 됐다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com