'이숙캠' 김별, 눈썹 뼈·이마 축소 후 달라진 얼굴 "내일은 더 아플 듯"

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[스포츠조선 이게은기자] '이혼숙려캠프' 화제의 출연자 김별 씨가 깜짝 근황을 알렸다.

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18일 김별 씨는 자신의 SNS를 통해 "내일은 더 아프겠죠? 보형물 제거, 이마 축소, 눈썹 뼈 축소 하고 왔습니다"라는 글을 남겼다.

함께 공개된 사진 속 그는 이마 쪽에 붕대를 칭칭 감은 모습. 또 얼굴은 가렸지만 전반적으로 부기가 느껴져 수술 직후의 모습임을 짐작하게 했다. 특히 여러 부위를 동시에 시술한 사실을 직접 밝히며 놀라움을 자아냈다.

한편 김별 씨는 지난해 JTBC '이혼숙려캠프'에 '맞소송 부부' 아내로 출연, 갈등을 가감없이 공개해 화제를 모았다. 갈등을 좁히지 못한 이들 부부는 끝내 이혼했다.

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최근 김별 씨는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 돌싱 특집에 출연하고 싶다는 바람을 드러내 화제를 모으기도. 그는 "저 '나는 솔로' 돌싱편 지원을 했는데 제발 (연락이) 왔으면 좋겠다. 제 최애 프로그램"이라며 제작진에게 공개 러브콜을 보냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com