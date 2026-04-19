전현무, 손흥민·BTS 사는 그곳...60억 아파트 놓치고 후회 "10배 폭등"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 전현무가 현재 60억 원 상당의 아파트를 눈앞에서 놓친 뒤 후회했다.

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19일 방?訃풔 KBS 2TV'사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 매출 1000억 신화 '마뗑킴' 창립자 김다인 대표와 만났다.

이날 박명수는 패션계 보스를 만나기 위해 손흥민, 방탄소년단, 태연, 김재중이 사는 초고가 아파트 트리마제에 방문했다.

우리나라 연예인이면 누구나 살고 싶어하는 곳이다. 실제로 연예인이 많이 산다. 나도 저기서 살고 싶다"라며 부러워 했다.

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전현무는 트리마제 아파트 분양 당시 오정연 아나운서와 함께 보러 갔다고.

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그는 "제일 쌀 때였다. 그때가. 오정연 아나운서는 계약을 했고 나는 너무 비싸다 생각해서 계약을 안했다"라며 아쉬워 했다.

전현무가 비싸서 계약을 못할만큼, 그당시에 계약금이 무려 1억 4천만 원이었다고. 전현무는 "안한다고 거절을 했다"라 털어놓았다.

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전현무는 "지금은 집 값이 10배가 올랐다"라며 한탄을 금치 못했다.

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"그때 집을 샀으면 현무 선배 지금 방송 몇 개 줄였어도 됐을텐데"라며 놀리는 말에 전현무는 "방송 한 3개는 줄였다"라며 씁쓸해 했다.

박명수는 "나 저기 한 번도 안가봤다. 가보고 싶었다"라며 한껏 설레어 하며 집으로 향했다.

shyun@sportschosun.com