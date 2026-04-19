양세찬, 걸그룹 멤버와 열애 결국 인정..."진짜인 거 다 알아" ('런닝맨')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 양세찬이 걸그룹 멤버와의 열애를 인정하는 듯한 발언으로 눈길을 끌었다.

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19일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 1940년대 경성을 배경으로 한 역대급 스파이 찾기 레이스 '런닝데이즈 : 암호명 R'이 펼쳐졌다. 게스트로 뮤지컬 '스윙 데이즈_암호명 A'의 주역 유준상, 신성록, 박은태가 출연했다.

이날 '런닝맨'에서는 본인이 저격하고 싶은 사람을 지목한 뒤, 상대가 긁힐 만한 질문을 던지는 '저격! 긁? 안 긁?' 미션이 진행됐다. 질문받은 사람이 '그렇소'라고 인정하면 통과되지만, 자극받아 답하지 못할 경우 -1점을 받는 방식이었다.

이 과정에서 유재석은 양세찬을 지목한 뒤 "그룹까지는 이야기 안 하겠다. 걸그룹 여자 친구 사귄 적 있냐"고 물었다. 뜻밖의 질문에 양세찬은 "저 형 왜 저러냐"며 난감한 기색을 감추지 못했다.

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한동안 답을 망설이던 양세찬은 고민 끝에 "그렇소"라고 답했고, 이에 현장은 순식간에 술렁였다. 이를 지켜보던 하하는 "약간 있어 보인다"며 부러움을 드러냈고, 김종국은 "생각하고 답하면 안 된다. 진짜 같다"고 말해 의혹을 더했다. 이어 "우리는 다 알고 있다. 진짜인걸"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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한편 지예은은 지석진을 지목한 뒤 아들의 이름을 언급하며 "하하 선배 지식을 닮았으면 좋겠냐"고 질문했다. 이에 하하는 "괜찮다. 지식이 없는 거지 지혜는 있다"며 지석진을 향해 답변을 재촉했다. 하지만 지석진은 "안 괜찮다"며 끝내 대답하지 못했다.

이를 들은 하하는 "가족 공격은 너무 세다. 너무 열받는데 빼자"고 말했으나, 양세찬은 "게임이다. 애들도 이해한다"고 받아쳤다.

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그러자 하하는 "내가 어떠냐. 나 좋다며"라며 지석진을 향한 서운함을 드러냈고, 지석진은 "현우가 네 지식은 안 닮았으면 좋겠다. 드림이도"라고 덧붙여 폭소케 했다.