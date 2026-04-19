이다인, 둘째 임신 중 행복한 태교..♥이승기·딸과 산책 데이트 "My everything" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이다인이 남편 이승기와 첫째 딸의 행복한 한때를 공개했다.

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이다인은 19일 자신의 사회관계망서비스에 "My everything♥"이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상에는 이승기가 딸의 손을 잡고 한강 변을 따라 산책하는 모습이 담겼다. 따스한 봄 햇살 아래 나란히 걷는 부녀의 뒷모습은 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

또한 이다인은 두 사람의 모습을 뒤에서 카메라에 담으며 소중한 순간을 추억으로 남긴 것으로 보인다. 일상 속 평범한 장면이지만, 가족의 다정한 분위기가 고스란히 전해져 더욱 눈길을 끌었다.

한편 이승기와 이다인은 2년간의 공개 열애 끝에 2023년 4월 결혼했으며, 이듬해 2월 첫째 딸을 품에 안았다.

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이승기는 지난해 한 방송에 출연해 "육아가 정말로 힘든 만큼 집에 들어갔을 때 '아빠'하면서 달려오는데 힘든 게 사라진다"며 딸 바보 면모를 드러냈다. 이어 딸이 누굴 닮았느냐는 질문에는 "태어나서 돌까지는 누가 봐도 나를 닮았다더라. 양쪽에 보조개가 있다. 입 모양이 너무 똑같다"면서 "이제는 내가 볼 때는 눈매는 엄마, 하관은 나를 닮은 것 같다"고 전했다.

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지난 2월에는 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받기도 했다. 이승기 소속사 측은 "이다인이 현재 임신 5개월 차로, 산모와 태아의 건강을 최우선으로 두고 안정에 힘쓰고 있다"고 밝혔다.