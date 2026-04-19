Advertisement

이다인, 둘째 임신 중 행복한 태교..♥이승기·딸과 산책 데이트 "My everything" [SC이슈]

입력

이다인, 둘째 임신 중 행복한 태교..♥이승기·딸과 산책 데이트 "My everything" [SC이슈]

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이다인이 남편 이승기와 첫째 딸의 행복한 한때를 공개했다.

이다인은 19일 자신의 사회관계망서비스에 "My everything♥"이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상에는 이승기가 딸의 손을 잡고 한강 변을 따라 산책하는 모습이 담겼다. 따스한 봄 햇살 아래 나란히 걷는 부녀의 뒷모습은 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

또한 이다인은 두 사람의 모습을 뒤에서 카메라에 담으며 소중한 순간을 추억으로 남긴 것으로 보인다. 일상 속 평범한 장면이지만, 가족의 다정한 분위기가 고스란히 전해져 더욱 눈길을 끌었다.

이다인, 둘째 임신 중 행복한 태교..♥이승기·딸과 산책 데이트 "My everything" [SC이슈]

한편 이승기와 이다인은 2년간의 공개 열애 끝에 2023년 4월 결혼했으며, 이듬해 2월 첫째 딸을 품에 안았다.

이승기는 지난해 한 방송에 출연해 "육아가 정말로 힘든 만큼 집에 들어갔을 때 '아빠'하면서 달려오는데 힘든 게 사라진다"며 딸 바보 면모를 드러냈다. 이어 딸이 누굴 닮았느냐는 질문에는 "태어나서 돌까지는 누가 봐도 나를 닮았다더라. 양쪽에 보조개가 있다. 입 모양이 너무 똑같다"면서 "이제는 내가 볼 때는 눈매는 엄마, 하관은 나를 닮은 것 같다"고 전했다.

지난 2월에는 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받기도 했다. 이승기 소속사 측은 "이다인이 현재 임신 5개월 차로, 산모와 태아의 건강을 최우선으로 두고 안정에 힘쓰고 있다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement