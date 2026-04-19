김대희 "230억짜리" 한강뷰 집 공개..한의대 첫째 딸에 ♥아내 요리 실력까지 '다 가졌네'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 김대희의 집이 공개됐다.

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김지민은 19일 자신의 사회관계망서비스에 "대희 선배 집들이! 경선 언니 쉐프임? 미쳤고! 인테리어 예술이고! 부럽당!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 푸짐하게 차려진 집들이 음식이 담겨 있어 시선을 사로잡았다. 특히 김대희의 아내는 집들이를 위해 직접 요리를 준비하며 수준급 솜씨를 뽐낸 것으로 보인다. 먹음직스럽게 차려진 음식들은 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

앞서 김대희는 지난 2월 한 유튜브 채널을 통해 서울 한강뷰 집을 최초 공개한 바 있다.

당시 김대희의 절친한 인테리어 디자이너가 한강이 내려다보이는 집을 보고 "30억짜리"라고 감탄하자, 김대희는 "사람들이 오해할 수 있다. 집이 230억인데 자꾸 30억이라고 하냐"며 너스레를 떨었다.

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하지만 김대희는 "다 빚이다. 한참 모자란다. 빚더미 위에 집이 있다"고 솔직하게 털어놔 웃픔을 자아냈다.

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한편 김대희는 2006년 6세 연하의 승무원 출신 지경선 씨와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. tvN STORY, E채널 예능 '내 새끼의 연애'에 출연해 얼굴을 알린 첫째 딸 김사윤은 연세대 의류환경학과 재학 중 반수를 거쳐 올해 한의대에 합격해 화제가 된 바 있다.