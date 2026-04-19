"승리로 바꾼 흐름, 상승세 타겠다" 포항전 열세 이겨낸 유병훈 감독, "수비 안정화 더 신경 쓸 것"[현장 기자회견]

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[포항=스포츠조선 이현석 기자]승리로 돌아선 기세, 유병훈 안양 감독은 연승 행진에 대한 의지를 다졌다.

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안양은 19일 포항스틸야드에서 열린 포항스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 경기에서 1대0으로 승리했다. 안양(승점 10)은 승점 3점을 챙기며 5위로 올라섰다.

경기는 후반 단 한 순간에 갈렸다. 후반 23분 토마스의 패스를 받은 아일톤의 크로스가 문전으로 향했다. 김예성의 클리어링을 마테우스가 다시 잡아냈고 슈팅으로 마무리했다. 공은 골대를 때리고 튕겨 나왔고, 이를 놓치지 않은 김운의 패스가 최건주에게 이어졌다. 최건주가 재차 밀어넣으며 포항 골망을 흔들었다.

유병훈 안양 감독은 경기 후 "먼 포항까지 와준 팬들 덕분에 한 골차의 승부를 버틸 수 있었다. 최근 5경기에서 승리가 없었다. 절치부심하면서 의지를 다졌던 것이 승리의 요인이었다. 안 좋은 흐름을 벗어나기 위해 노력한 선수, 코치진에게 감사하다. 이제 승리로 흐름을 바꾼만큼 연속되는 2연전에서 상승세를 탈 수 있도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.

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안양은 이번 승리와 함께 올 시즌 첫 클린시트를 기록했다. 유 감독은 "자신감을 얻은 것이 가장 큰 수확이다. 오늘 경기로서 선수들이 자신감을 얻었다. 그럼에도 우리가 압도적으로 방어했다기보다는 상대가 찬스에서 득점을 못하는 바람에 승리를 거뒀다. 이번 승리를 자신감 삼아서 디테일하게, 세세하게 상대에게 최대한 찬스를 주지 않는 경기를 하면 좋겠다. 무실점도 중요하지만, 수비의 안정화가 이뤄져야 공격도 잘 된다. 이런 부분을 계속 신경 쓰겠다"고 했다.

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안양은 후반 토마스의 투입 이후 결승골까지 만들며 승리를 이끌어냈다. 유 감독은 "전술적으로 포항에 맞추서 나왔다"며 "상대 공격을 막고 공격으로 전환했을 때 노릴 수 있는 부분을 토마스가 맡았다. 이 부분에서 공략하가족 이야기를 했다"고 했다.

포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com