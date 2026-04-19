NCT위시 "첫 콘서트, 벌써 6개월 지나…마지막이라니, 아낌없이 놀아달라"

NCT 위시 첫 단독 콘서트 서울 앙코르 공연. 사진 제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] NCT 위시가 첫 번째 단독 콘서트 투어의 마지막날을 시작하는 소감을 밝혔다.

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NCT 위시는 19일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 'NCT 위시 첫 번째 콘서트 투어 '인투 더 위시" 아워 위시' 앙코르 인 서울'을 개최하고 "벌써 6개월 지나서 마지막이라니"이라며 "아낌없이 재밌게 놀아달라"고 했다.

이번 공연은 2025년 10월 인천에서 시작된 첫 투어의 피날레이자, 글로벌 19개 지역 33회 공연의 종착점이다. '아워 위시'라는 이름으로 이어온 환상, 동화의 마지막 페이지인 셈이다.

공연은 챕터0에서 챕터4까지 이어지도록 구성됐다. 먼저 챕터0 '인투 더 위시'는 데뷔 세계관 속 공명음에서 착안해 공명음과 초록별의 등장과 함께 멤버들이 하나로 모여들며 서사의 시작을 알렸다.

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'아워 위시' 라는 환상 동화의 최종장을 표현하는 밝고 벅차오르는 무드의 오프닝 퍼포먼스로 막을 올린 것. 오프닝곡 '스테디' 이후 돌출 상부를 가득 채우는 100마리의 나비 키네틱 라이트를 배경으로 한 '베이비 블루', 강렬한 퍼포먼스로 함성을 키운 '송 버드'가 연이어 나왔다.

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챕터1은 '위시풀 매드니스'로 몽환적이고 신비로운 분위기의 음악과 연출을 통해 NCT 위시 만의 환상 세계를 표현한 챕터다. 재희의 피아노 연주로 시작해, 소파에서 퍼포먼스한 '스케이트', 계단식 무대에서 감미롭게 들려준 '온 앤 온', 깜찍한 고양이 릴스 배경으로 펼친 '고양이 릴스'까지.

장장 여섯 곡을 내리 선보인 후에야, NCT 위시는 마이크를 잡고 팬들과 인사를 나눴다.

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리쿠는 "고양이 귀 귀엽다"라며 깜찍한 표정을 지었고, 시온은 "시즈니 저희 보고 싶었냐"며 물으면서 "마지막날에 오신 걸 환영한다. 어느 덧 '인투 더 위시'가 마지막이다. 한 명씩 인사하는 시간을 가지겠다"라고 말했다.

NCT 위시 첫 단독 콘서트 서울 앙코르 공연. 사진 제공=SM엔터테인먼트

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이어 한 명씩 인사했다. 료는 "여러분, 저희 보고 싶었느냐. 오늘 재밌게 놀고 갔으면 한다"고 했고, 리쿠는 "시즈니, 놀 준비 됐느냐. 진짜 됐느냐. 오 그럼 재밌게 놀앗으면 한다"라고 외쳤다.

유우시는 "오늘 기대하고 왔느냐. 끝까지 저희와 함께 즐기길 바란다"고 했고, 시온은 "재밌게 놀 준비 됐느냐. 사랑한다"라고 말했다. 사쿠야는 "오늘이 마지막날이라고 한다. 아쉽지 않느냐. 마지막까지 아낌 없이 재밌게 놀다 갔으면 한다"라고 했고, 재희는 "제대로 놀 준비 됐제? 가봅시다"라며 고향 대구 사투리로 인사했다.

시온은 "벌써 6개월이 지났다니 안 믿긴다"라며 "이 콘서트가 끝나면 또 새로운 콘서트가 생기지 않겠느냐. 여러분 함께해 달라. 마지막인 만큼, 진짜 재밌게 놀아달라"고 당부했다.

리쿠는 "1회차, 2회차 공연 너무 떨렸는데, 이제는 그래도 시온이 형 눈 보면서 무대할 수 있게 됐다"라며 성장한 점을 짚었다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com