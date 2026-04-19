'항공권도 쏩니다' 소노 구단주의 파격적인 팬서비스 화제…창원 원정응원단 대형버스+일부 항공편 무상 제공키로

서준혁 고양 소노 구단주가 홈경기장을 방문, 관중께 인사하고 있다. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 최만식 기자] 창단 첫 4강 플레이오프 진출을 이룬 남자프로농구 고양 소노가 '통큰' 지원으로 원정 응원전에 나선다.

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구단주인 서준혁 소노트리니그룹 회장이 창원으로 장거리 원정 응원을 떠나는 소노 팬들을 위해 전폭적인 교통비 지원을 하기로 했다. 특히 프로농구 사상 최초로 항공편 지원도 포함돼 있어 화제가 되고 있따.

소노 구단은 "23일과 25일 창원체육관에서 열리는 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프에 '위너스 응원단'을 구성, 선수단에 힘을 보탠다"고 19일 밝혔다.

구단은 "서울 SK와의 6강 PO 1, 2차전에서 잠실학생체육관을 홈구장처럼 만든 원정 응원단의 힘을 경험, 다시 한 번 창원체육관을 하늘빛으로 채우기 위해 만반의 준비를 했다"고 설명했다.

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이번 '위너스 응원단'은 서 구단주의 특별 지시로 추진됐는데, 지원 내용이 파격적이다. 서 구단주는 4강 1차전 300명, 2차전 480명이 창원체육관으로 이동하는 교통비를 전액 부담하기로 했다. 이에 따라 구단은 대형버스를 동원해 고양에서 창원까지 응원단을 안전하게 인솔할 예정이다.

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여기에 특별 이벤트로 1차전 원정 응원에 참가하는 100명에 대해서는 항공권을 제공, 티웨이항공(트리니티항공 변경 예정)을 통해 김해공항에 도착한 뒤 창원체육관으로 이동한다. KBL 최초의 '비행기 응원단'이 등장하는 셈이다.

구단은 "지난 12일과 14일에 열린 서울 SK와의 6강 플레이오프 1, 2차전을 관람한 서준혁 구단주는 위너스의 열정적인 응원에 감동, 이에 보답하고자 '위너스 원정 응원단'을 구성했다"라고 설명했다.

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소노 구단은 위너스 응원단 외에도 소노 임직원과 개별적으로 응원에 나서는 팬까지 약 1000명이 원정석을 메울 것으로 예상하고, 응원 도구도 충분히 제공한다.

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한편, 지난 16일 6강 PO 3차전에서 공식 용품 후원사 '스파이더'와 협력해 플레이오프 기념 티셔츠를 제공한 소노는 4강 플레이오프 3차전에서도 고양소노아레나를 찾는 '위너스'를 위해 새로운 선물을 준비하고 있다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com