임현주 아나운서, 딸 얼굴 봉합 수술 ‘심장 철렁’ “상상조차 싫은 일 벌어져”

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[스포츠조선 박아람 기자] MBC 아나운서 임현주가 딸의 응급 수술 소식을 전하며 당시의 긴박했던 상황을 털어놨다.

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임현주는 지난 18일 개인 계정에 "아리아의 첫 수술"이라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "오전에 어린이집에서 전화가 왔다. 아이가 넘어져 얼굴에 상처가 났고 큰 병원으로 가야 한다는 말에 마음이 철렁 내려앉았다"며 "상상하고 싶지 않던 일이 벌어진 것 같았다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "대학병원 응급실로 갔지만 상처를 봉합할 의사가 없었다"며 "아이도 선생님들과 함께 도착했는데, 신발도 신지 못하고 온 모습을 보니 얼마나 급박했을지 짐작됐다"고 전했다. 그러면서도 "엄마를 보자 웃는 아이를 꼭 안고 괜찮기를 바랐다"고 덧붙였다.

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수술을 앞두고 느낀 두려움도 고백했다. 임현주는 "나는 차마 상처를 직접 보지 못해 남편에게 상태를 확인해달라고 했다"며 "아이 앞에서는 괜찮은 척 웃었지만 속으로는 떨렸다"고 말했다.

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이후 다른 병원으로 이동해 봉합 수술을 진행했다. 그는 "얼굴에 국소 마취를 하고 수술실에서 아이의 몸을 감싸 안은 채 동요를 틀어주며 계속 말을 걸었다"며 "처음엔 몸을 바둥거리던 아이가 결국 조용해졌고, 그 모습을 보며 눈물이 흘렀다"고 전했다.

또 "나는 이렇게 떨리는데 아이는 모든 과정을 용감하게 해냈다"며 "진심으로 대단하다고 느꼈다"고 딸에 대한 애틋한 마음을 드러냈다.

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수술 이후에는 "그동안 마음을 흔들던 일들이 아무것도 아닌 것처럼 느껴졌다"며 "그 순간 다른 어떤 것도 중요하지 않았다"고 털어놨다.

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이어 "수술을 잘 마친 아리아에게 자연을 보여주고 싶어 여의도공원으로 갔고, 아이는 평소처럼 뛰어놀았다"며 "아이 곁을 이전보다 더 가까이에서 지키게 됐다"고 말했다.

마지막으로 그는 "이렇게 다정하고 용감한 아리아가 내 딸이라 고맙다. 상처가 남지 않도록 엄마가 더 노력하겠다"며 깊은 애정을 전했다.

한편 임현주는 2023년 2월 다니엘 튜더와 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com