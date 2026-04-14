전처와 또 이혼예능..최고기 딸, 속내 밝혔다 "사람들 시선 신경 안 써"

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 최고기가 딸과 함께 방송 출연과 관련된 솔직한 생각을 나누며 눈길을 끌었다.

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11일 유튜브 채널 '최고기의 육아채널'에는 '방송 출연하는 아빠가 부끄러워?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 최고기는 길을 걷다 자신을 알아보는 사람이 있을 때 딸이 어떻게 느끼는지 조심스럽게 물었다. 이에 딸 솔잎 양은 "아빠 입장에서는 신경 쓰일 수도 있겠지만 나는 오히려 좋다"고 답했고, 최고기는 웃으며 "아빠는 그런 거 때문에 기분 나쁘지 않다"고 반응했다.

또 최고기는 평소 촬영에 딸이 함께 참여하는 상황을 언급하며 "아빠가 '같이 영상 찍어줄 수 있냐'고 물어보면 솔잎이가 흔쾌히 동의해준다"며 고마움을 전했다. 그러면서도 "무엇보다 중요한 건 솔잎이의 마음"이라며 딸의 의사를 우선으로 생각한다고 강조했다.

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이에 솔잎 양은 방송 출연에 대해 "괜찮다"며 "뻘쭘해 하지 않고 자신 있어야 찍는 것이다. 그냥 나의 생활이니까 자신 있다"라고 담담하게 자신의 생각을 밝혔다.

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최고기는 이어 "아빠는 오랫동안 방송 일을 해와서 카메라에 노출되는 게 전혀 부끄럽거나 힘들거나 하지 않다. 유튜브나 SNS에 보면 그런 걸 잘 이해 못해주는 사람도 있다"며 "근데 아빠는 그런 것도 이해하고 잘 넘어간다. 사람 생각은 다 다르다"고 전했다.

한편 최고기와 유깻잎은 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.

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최고기는 유깻잎과 '우리 이혼했어요', '오은영의 금쪽 상담소'에 동반 출연했고, 14일 방송되는 TV CHOSUN 'X의 사생활' 출연 또한 앞두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com