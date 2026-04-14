‘최태준♥’ 박신혜, 둘째 임신…올 가을 출산한다[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박신혜가 둘째 아이를 임신하며 일과 가정 모두에서 새로운 전환점을 맞았다.

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14일 소속사에 따르면 박신혜는 현재 둘째를 임신 중이며 가을 출산을 앞두고 당분간 태교에 집중할 계획이다. 최근 tvN '언더커버 미쓰홍' 흥행으로 존재감을 입증한 데 이어 전해진 소식인 만큼 겹경사를 맞았다는 반응이 이어지고 있다.

소속사 관계자는 스포츠조선에 "임신이 맞다. 올 가을 출산 예정이며 따뜻한 관심과 축하 부탁드린다"고 전했다.

박신혜는 2022년 배우 최태준과 결혼해 같은 해 첫 아들을 출산했다. 이후에도 꾸준히 작품 활동을 이어오며 안정적인 연기력과 대중성을 바탕으로 흥행 흐름을 이어왔다.

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특히 SBS '지옥에서 온 판사'와 '언더커버 미쓰홍'을 통해 장르를 넘나드는 활약을 보여주며 결혼 이후에도 배우로서 입지를 공고히 했다는 평가를 받고 있다.

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2003년 데뷔한 박신혜는 '천국의 계단'을 시작으로 '미남이시네요', '상속자들', '피노키오', '닥터스', '알함브라 궁전의 추억', '시지프스' 등 다수의 드라마를 히트시켰다. 영화 '7번방의 선물', '#살아있다', '콜' 등에서도 활약하며 꾸준한 성과를 이어왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com