'사업가♥' 한채영, 172cm 훈남 子 얼굴 공개 "내 애기가 벌써 12살이라니"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한채영이 훌쩍 성장한 아들의 근황을 공개하며 눈길을 끌었다.

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한채영은 14일 자신의 개인 채널에 "Awww… my #babyboy!!!!! is a big boy now!!! I love you so so so much"라는 애정 어린 메시지와 함께 영상 하나를 게재했다.

공개된 영상에는 5세, 7세, 8세 무렵 아들의 모습이 담겼다. 통통한 볼살과 해맑은 미소로 시선을 사로잡는 어린 시절 모습은 보는 이들로 하여금 절로 미소를 짓게 만든다. 엄마를 쏙 빼닮은 또렷한 이목구비와 사랑스러운 매력이 돋보이며, 성장 과정이 고스란히 담긴 기록이라는 점에서 더욱 따뜻한 반응을 얻고 있다.

이어 한채영은 "와, 벌써! 12살(Wow already!!! 12 years old)"이라며 어느덧 훌쩍 자란 아들의 현재 모습을 전했다. 특히 프로필상 키 172cm로 알려진 한채영과 비슷한 키를 자랑하는 모습이 공개되며 놀라움을 안겼다. 어린 시절 앙증맞던 모습과는 달리 훤칠하게 성장한 근황이 전해지자 팬들은 "벌써 이렇게 컸냐", "시간이 너무 빠르다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 드러냈다.

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한편 한채영은 2007년 연상의 사업가 최동준 씨와 결혼했으며, 2013년 아들을 품에 안았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com