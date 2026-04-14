양조위, 뉴진스 MV '노개런티' 참여 "두 번째 韓뮤비 출연, 팬 선물"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 양조위가 뉴진스 뮤직비디오에 '노개런티' 출연 비하인드를 밝혔다.

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최근 공개된 지큐 코리아(GQ KOREA) 공식 유튜브 채널 인터뷰 영상에서 양조위는 걸그룹 NewJeans의 'Cool With You' 뮤직비디오 출연을 언급하며 "출연료를 받지 않고 참여했다"고 밝혀 이목을 집중시켰다.

이에 호스트 이정재가 놀란 듯 "NO?"라고 되묻자, 양조위는 "YES"라며 고개를 끄덕였다. 이어 "한국 팬들에게 작은 선물이 되길 바랐다"고 이유를 설명해 훈훈함을 더했다.

이정재는 해당 뮤직비디오 감독과의 친분을 언급하며 "감독이 그 촬영을 굉장히 자랑하더라. 당신과 작업하게 돼 영광이라고 했다"며 현장 분위기를 전하기도 했다.

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또한 양조위는 과거 한국과의 인연도 공개했다. 가수 더 네임의 뮤직비디오에도 출연한 바 있는 그는 "2002년에 한국 가수의 뮤직비디오에 출연한 적이 있다"며 "당시 전도연과 류승범도 함께했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이에 이정재가 재차 놀라며 되묻자 양조위는 "그 노래를 중국어 가사로 다시 녹음하기도 했다"고 덧붙였다.

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olzllovely@sportschosun.com