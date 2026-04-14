뉴진스 해린·혜인·하니, 코펜하겐서 동반 포착...민지 거취는 '안갯속'

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[스포츠조선 김준석 기자] 소속사 어도어에 복귀한 그룹 뉴진스 멤버 해린, 혜인, 하니가 해외에서 함께 포착됐다.

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14일 어도어는 "뉴진스 멤버들이 스태프들과 함께 덴마크 코펜하겐을 방문한 것이 맞다"고 밝혔다.

앞서 중국 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 코펜하겐의 한 매장에서 해린과 혜인을 목격했다는 글과 사진이 확산됐다.

이후 하니까지 동행 사실이 확인되면서 세 멤버의 움직임에 관심이 집중되고 있다.

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특히 최근 소속사와의 전속계약 분쟁 이후 복귀 수순을 밟고 있는 상황에서 포착된 만큼, 향후 활동 재개 가능성에도 이목이 쏠린다.

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뉴진스는 지난해 소속사와 전속계약 분쟁을 겪으며 활동을 중단했다. 이후 법원은 소속사 측의 손을 들어줬고, 해린·혜인·하니는 차례로 복귀를 공식화했다.

반면 민지와 다니엘 역시 복귀 의사를 전했으나, 민지의 거취는 여전히 불투명한 상태다.

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특히 다니엘의 경우 소속사로부터 전속계약 해지 통보를 받았으며, 어도어는 다니엘과 가족, 민희진 전 대표 등을 상대로 431억 원 규모의 위약벌 및 손해배상 소송을 제기한 상황이다.

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복귀 이후 첫 해외 동반 행보가 포착되면서 뉴진스의 향후 행보에 관심이 집중되고 있다.

narusi@sportschosun.com