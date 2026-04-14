'MZ 무당' 노슬비, 이번엔 '지방흡입' 고백...붓기 덜 빠졌는데도 '만족'

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[스포츠조선 김준석 기자] 무속인 노슬비가 지방흡입 수술 사실을 솔직하게 고백하며 근황을 전했다.

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노슬비는 13일 자신의 SNS를 통해 "저 포토샵 안 했어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 노슬비는 화이트 컬러 래시가드를 입은 채 수영장 물가에 앉아 포즈를 취하고 있다.

군살 없이 매끈한 팔 라인과 탄탄한 몸매가 눈길을 끈다.

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특히 그는 "팔뚝 지방흡입 했다"며 성형 사실을 직접 밝히며 시선을 모았다. 이어 "굳이 티 안 내려다가 아직 붓기 있을 때인데 사진이 너무 잘 나와서 공유한다"고 덧붙이며 만족감을 드러냈다.

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또 "쌩얼은 죄송합니다"라는 멘트와 함께 사진을 찍어준 지인에게 고마움을 전하는 등 솔직하고 유쾌한 모습을 보였다.

노슬비는 지난달 운명전쟁49를 통해 'MZ 무당'으로 얼굴을 알린 인물이다. 최근에는 프로그램에 함께 출연한 매화도령과의 열애설로 화제를 모았으나 "제 취향이 아니다"라며 이를 직접 부인하기도 했다.

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narusi@sportschosun.com