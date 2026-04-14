'뇌출혈' 이진호, 쓰러진 지 9일 만에 의식 회복…"강인 119 신고가 살렸다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 이진호가 뇌출혈로 쓰러진 뒤 의식을 회복하며 고비를 넘겼다.

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14일 측근에 따르면 이진호는 지난 1일 갑작스러운 뇌출혈로 병원에 긴급 이송돼 중환자실에서 치료를 받아왔다.

이후 약 9일 만인 지난 10일 의식을 되찾았고, 현재는 일반 병실로 옮겨져 회복에 집중하고 있다.

특히 주변 사람들을 알아볼 수 있을 정도로 상태가 호전된 것으로 알려지며 팬들의 걱정을 덜었다. 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다.

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이번 상황에서 골든타임을 지켜낸 인물로는 강인이 꼽힌다. 이진호가 쓰러지기 직전 마지막으로 통화한 인물이 강인이었고, 통화 중 이상 징후를 감지한 강인이 즉시 119에 신고하면서 빠른 구조가 가능했던 것으로 전해졌다.

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소속사 SM C&C 측은 앞서 "현재 의식 회복 중이며 치료에 집중하고 있다"며 "건강 회복이 최우선인 만큼 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.

1986년생인 이진호는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔해 '코미디 빅리그', '아는 형님' 등에서 활약하며 대중적인 인기를 얻었다.

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그러나 2024년 불법 도박 논란을 인정하며 활동을 전면 중단했고, 이후 음주 상태에서 약 100km를 운전하다 적발돼 도로교통법 위반 혐의로 검찰에 송치되는 등 연이은 논란으로 물의를 빚었다.

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자숙 중 전해진 갑작스러운 건강 이상 소식에 우려가 컸던 가운데, 의식 회복 소식이 알려지며 안도감이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com