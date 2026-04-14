'천만감독' 장항준, 유재석과 '해피투게더' MC 호흡…7월 첫 방송

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[스포츠조선 이지현 기자] 장항준 감독이 '천만 감독' 타이틀을 뒤로하고 예능 MC로 나선다. 유재석과 처음으로 호흡을 맞추며 6년 만에 부활하는 '해피투게더'를 이끈다.

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14일 방송계에 따르면 장항준 감독은 오는 7월 첫 방송되는 KBS 2TV 새 예능 프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해피투게더') MC로 합류한다. 프로그램은 유재석과 장항준의 투톱 진행 체제로 꾸려질 예정이다.

'해피투게더'는 2001년부터 2020년까지 약 20년간 방송된 KBS 간판 예능이다. '책가방 토크', '쟁반노래방', '프렌즈', '사우나 토크', '야간매점' 등 다양한 코너로 시청자들의 사랑을 받았다. 이번 시즌은 6년 만의 부활로 더욱 관심을 모은다.

새롭게 돌아오는 '해피투게더'는 기존 토크 형식에서 벗어나 음악과 스토리텔링을 결합한 팀 기반 오디션으로 변화를 꾀한다. 참가자들의 '서사'와 '하모니'를 중심으로 심사가 이뤄지는 것이 특징이다. 제작진은 참가자 모집도 진행 중이며, 오는 5월 31일까지 공식 홈페이지를 통해 지원을 받는다.

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유재석은 특유의 공감형 진행으로 참가자들의 이야기를 이끌어낼 예정이며, 장항준 감독은 특유의 유쾌한 입담과 순발력으로 프로그램에 활력을 더한다. 두 사람이 MC로 정식 호흡을 맞추는 것은 이번이 처음이다.

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앞서 장항준 감독은 MBC '무한도전', '놀면 뭐하니?', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', 유튜브 '핑계고' 등 유재석이 진행하는 프로그램에 게스트로 출연해 남다른 케미를 보여준 바 있다.

특히 장 감독은 자신이 연출한 영화 '왕과 사는 남자'가 누적 관객 수 1642만 명을 돌파하며 역대 관객 수 2위에 오르는 등 '천만 감독' 반열에 오른 인물이다. 그런 그가 흥행 이후 예능 MC 도전에 나서며 색다른 행보를 선택했다는 점에서도 주목된다.

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한편 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 오는 7월 첫 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com