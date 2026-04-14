제니, 또 가운데 손가락 들었다…한 달 새 두 번 터진 '파격 스웨그'

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 코첼라 현장에서 파격적인 근황을 공개했다.

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제니는 14일 자신의 SNS에 "chellaaa"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제니는 블랙 데님 팬츠에 크롭 반소매 티셔츠를 매치한 채 포즈를 취하고 있다. 잘록한 허리 라인과 선명한 기립근이 드러나며 탄탄한 몸매를 과시했다.

또 다른 사진에서는 블랙 레더 재킷과 선글라스를 착용해 시크한 매력을 더했다.

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특히 제니는 카메라를 향해 중지를 드는 과감한 포즈로 시선을 끌었다.

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해당 사진이 공개되자 팬들은 "코첼라는 '젠첼라'로 바꿔야 한다", "이런 분위기까지 소화한다", "마지막 사진마저 스타일리시하다" 등 다양한 반응을 보이며 뜨거운 관심을 드러냈다.

앞서 제니는 지난 3월에도 명품 브랜드 행사에서 비슷한 제스처를 취한 사진을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시에도 과감한 스타일링과 자유로운 표현으로 주목받았다.

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한편 제니가 속한 블랙핑크는 2019년 K팝 걸그룹 최초로 코첼라 무대에 오른 데 이어, 이후 헤드라이너로까지 올라 글로벌 영향력을 입증했다. 제니 역시 솔로 아티스트로 코첼라 무대에 서며 강렬한 존재감을 남겼다.

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narusi@sportschosun.com