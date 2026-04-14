강인, 이진호 살리고도 조롱 직면…"욕 먹어도 진호가 살았다면 족하다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 뇌출혈로 쓰러진 개그맨 이진호를 구한 인물이 슈퍼주니어 출신 강인으로 밝혀진 가운데, 사람을 살리고도 비난받는 아이러니한 상황과 긴박했던 당시 구조 뒷이야기가 전해졌다.

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14일 연예 기자 출신 유튜버 이진호에 따르면, 당시 강인은 이진호와 통화를 이어가던 중 말투와 반응이 평소와 다르다는 점을 이상하게 여겼다. 이후 수차례 연락을 시도했음에도 닿지 않자 상황의 심각성을 직감하고 곧바로 119에 신고했다.

특히 강인은 이진호가 머물던 경기 양평 자택의 정확한 주소나 비밀번호를 모르는 상황에서도 지인을 통해 해당 정보를 확보해 구조대에 전달하는 등 발 빠른 대응을 이어갔다. 이 덕분에 이진호는 골든타임 내 병원으로 이송될 수 있었던 것으로 전해졌다.

당시 이진호는 홀로 거주 중이었던 만큼, 구조가 지연됐다면 생명까지 위태로울 수 있었던 상황이었다.

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그러나 이 같은 미담이 알려진 이후 일부 온라인에서는 뜻밖의 반응이 이어졌다. 강인의 과거 음주운전 논란을 언급하며 "음주운전이 음주운전을 구했다"는 식의 조롱 섞인 반응이 등장한 것.

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이에 대해 강인의 지인은 "강인이라고 왜 욕 먹는 걸 모르겠냐. 강인은 그런 비난 보다는 진호가 구조 될 수 있어서 정말 다행이다. 그것만으로도 족하다. 내가 욕 먹는 것은 아무 상관도 없다"라고 강인의 반응을 전했다.

현재 이진호는 중환자실 치료를 거쳐 일반 병실로 옮겨졌지만, 여전히 면회가 제한된 상태로 알려졌다.

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뇌출혈 특성상 후유증 가능성이 있어 경과를 지켜보고 있는 상황이다.

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한편 강인은 과거 논란 이후 활동을 중단하고 자숙의 시간을 보내왔다.

이번 일을 계기로 그의 행동을 두고 엇갈린 평가가 이어지는 가운데, 일각에서는 "과거와 별개로 생명을 구한 행동 자체는 평가받아야 한다"는 목소리도 나오고 있다.

narusi@sportschosun.com