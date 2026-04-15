공승연, 담배 배웠다 ‘민망 해프닝’…“경비 아저씨가 찾아줘”(‘살롱드립’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 공승연이 작품을 위해 담배까지 배웠던 과거를 털어놓으며 예상치 못한 '민망 사건'까지 공개했다.

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14일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오' 웹예능 '살롱드립'에는 드라마 '21세기 대군부인' 주연 아이유, 변우석, 공승연, 노상현이 출연했다.

이날 공승연은 캐릭터를 위해 집요하게 준비했던 과정을 솔직하게 밝혔다.

공승연은 왕비 역할을 위해 다도 수업까지 들었다고 말했다. 그는 "한복을 입으면 몸가짐이 달라질 것 같아서 배웠다"며 찻잔을 손끝으로만 잡는 디테일까지 익혔다고 설명했다.

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하지만 더 놀라운 건 따로 있었다. 공승연은 영화 '혼자 사는 사람들'을 위해 담배까지 배웠다고 고백했던 것. 그는 "담배 냄새를 정말 싫어했는데 의무적으로 피웠다. 맞는 걸 찾으려고 종류별로 다 사봤다"며 "라이터도 다 사서 한 파우치에 넣어 다녔다"고 말했다.

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이어 예상치 못한 해프닝도 전했다. 공승연은 "담배랑 라이터, 대본이 들어 있는 가방을 아파트 벤치에 두고 간 적이 있다"며 "경비 아저씨가 찾아주셨는데 너무 민망했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 특히 해당 장소가 장도연이 살던 아파트로 알려지며 현장은 웃음바다가 됐다.

한편 공승연이 출연하는 '21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com