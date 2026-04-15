장성규, 변우석과 만남 성사…붙으니 선명한 얼굴 크기 차이

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장성규가 배우 변우석과의 뜻밖의 만남을 공개하며 놀라움을 드러냈다.

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장성규는 14일 자신의 SNS에 "패러디 사진 올린 지 5분 만에 변우석을 만났다"며 믿기 힘든 상황을 전했다. 앞서 그는 드라마 '21세기 대군부인' 포스터를 패러디한 사진을 공개하며 웃음을 자아냈다.

해당 사진에서 장성규는 메이크업 아티스트 이사배의 손을 거쳐 변우석으로 변신, 아이유와 변우석 포스터를 재현한 '아이배·변규석' 콘셉트를 선보였다. 독특한 비주얼과 콘셉트로 눈길을 끈 가운데 예상치 못한 일이 벌어졌다.

장성규는 "사진 올리고 걷고 있는데 5분 만에 변우석 배우를 만났다"며 실제 변우석과 찍은 인증샷을 공개했다. 사진 속 두 사람은 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다.

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그는 "이거 실화냐 운명 아니냐"며 놀라움을 감추지 못했고 우연한 만남에 대한 반응도 이어지고 있다.

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한편 변우석이 출연하는 '21세기 대군부인'은 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다. 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com