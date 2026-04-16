이혜정, 子 이어 딸과도 절연 위기 "얻어먹고 사는것도 아닌데 왜 주눅 드는지"

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[스포츠조선 정유나 기자] '빅마마' 이혜정이 딸과의 갈등 속에서 느낀 복잡한 감정을 솔직하게 털어놨다.

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16일 이혜정의 유튜브 채널에는 '고민 들어주러 온 말자할매 빅마마한테 털린 사연?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이혜정은 소통왕 '말자 할매'로 활약 중인 개그우먼 김영희에게 딸과의 갈등을 털어놨다.

이혜정은 "요즘 자식과 갈등이 있다"며 "딸이 회사를 이끌어가면서 내가 대표로서 존중해주려 노력하고 있다"고 말문을 열었다.

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이어 이혜정은 딸과 함께한 외부 식사 자리에서 겪었던 일화를 떠올렸다. 그는 "딸, 홈쇼핑 MD들하고 밥을 다 같이 먹고 2차를 가기 위해 차를 불렀다. 그런데 차가 오니까 딸이 '엄마 빨리 나와'라고 소리쳐서 내가 '엄마 계산해야지'라고 했다. 그랬더니 딸이 '내가 한다고!'라고 소리치더라"며 "순간 서글픈 마음이 들었다. 사람들 앞에서 내가 너무 초라해 보이는 것 같아 가엾다는 생각이 들었다"고 고백했다.

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또한 이혜정은 "의도를 모르는 건 아니지만 받아들이는 내 마음이 힘들었다"며 "자식에게 얻어먹고 사는 것도 아닌데 왜 주눅이 드는지 스스로도 혼란스러웠다"고 토로했다.

마지막으로 그는 "결국 인생을 돌아보면 남는 건 남편이다. 자식에게 모든 걸 걸고 살아왔던 것이 오히려 후회로 남기도 한다"며 "결론은 내가 선택한 남자에게 잘해야 한다는 생각이 든다"고 솔직한 심경을 전했다.

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한편 이혜정은 지난해 12월 방송을 통해 아들과 절연한 사실을 밝혀 충격을 안긴 바 있다. 당시 그는 아들과 사업 문제로 갈등을 겪었다며 "목숨 같은 아들에게 내가 먼저 등을 돌렸다"며 "벌써 1년이 다 돼가는 것 같다"고 고백했다.

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이후 이혜정은 최근 "아들과 화해는 했다. 근데 아직 마음으로 조금 그런 건 있다"며 절연한 아들과의 화해 사실을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com