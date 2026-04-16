'짱구' 정수정 "'바람' 너무 재밌게 봐…정우와 연기 호흡 맞춰보고 싶었다"

영화 '짱구' 시사회가 16일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 정수정이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.16/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정수정이 영화 '짱구'에 출연한 이유를 전했다.

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정수정은 16일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '짱구' 언론·배급 시사회에서 "'바람'을 재밌게 봐서 속편도 궁금했고, 정우 선배와 호흡을 맞춰보고 싶었다"라고 했다.

22일 개봉하는 영화 '짱구'는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전 드라마로, 배우 정우와 오성호 감독이 공동 연출을 맡았다.

짱구의 여자친구 민희 역을 맡은 정수정은 "일단 '바람'이란 영화를 재밌게 봤어서 속편도 궁금했다. 저한테 처음 제안을 주셨을 때부터 대본을 재밌게 읽었고, 정우 선배와도 호흡을 맞춰보고 싶었다"고 작품 합류 계기를 전했다.

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현재 방영 중인 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에선 부잣집 외동딸 캐릭터로 사랑을 받고 있다. 이에 정수정은 "드라마에선 부잣집인데, '짱구'에서는 엄청난 부잣집의 딸은 아니다. 겉으로 보이기엔 티가 안 나고 여유 있어 보이지만, 숨겨진 힘듦이 많은 친구다"고 두 캐릭터의 차별점을 짚었다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com