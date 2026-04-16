'채식' 24기 순자 "더치페이 하자는 남자 정떨어져”...‘살얼음판’ 데이트에 갑론을박

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 24기 순자가 더치페이에 대한 강한 소신을 드러내며 논란의 중심에 섰다.

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16일 방송되는 SBS Plus·ENA '나솔사계'에서는 18기 영호를 사이에 둔 24기 순자와 25기 순자의 2대1 데이트가 펼쳐진다. 식사를 하던 중 자연스럽게 연애관 이야기가 오갔고 24기 순자의 발언이 분위기를 단숨에 뒤흔들었다.

이날 18기 영호가 "좋아해도 정이 떨어지는 순간이 있냐"고 묻자 24기 순자는 망설임 없이 "더치페이 하자고 하는 남자는 못 만난다"고 단언했다. 이어 "꼭 번갈아서 내자고 하는 사람이 있다. 내가 안 사겠다는 게 아니라, 알아서 어지간히 사겠지"라고 덧붙였다.

특히 "썸 타는 사이에서 '네가 사'라고 하면 나한테 잘 보이고 싶은 마음이 없는 것처럼 느껴진다"고 말하며 자신의 연애 기준을 분명히 했다. 순자의 발언은 온라인을 중심으로 빠르게 확산되며 누리꾼들의 갑론을박을 불러일으켰다.

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이를 지켜보던 MC 데프콘은 "상대가 전부 계산하라는 의미가 아니라 칼같이 반반 나누는 상황이 싫다는 것 같다"고 상황을 정리했다. 다소 팽팽해진 분위기 속에서 18기 영호는 "며칠 전 일 아니냐. 미안하다, 내가 다시 보내주겠다"고 농담을 던지며 웃음을 유도했다.

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이어 영호 역시 자신의 기준을 밝혔다. 그는 "내 호의를 당연하게 여기면 바로 정이 떨어진다"며 "그런 모습이 보이면 관계를 정리하는 편"이라고 말해 또 다른 공감을 자아냈다.

한편 '나솔사계'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com