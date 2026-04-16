'짱구' 정우 "카메오 장항준 감독, 다시 만나 울컥…내 인생 첫 오디션 떠올라"

영화 '짱구' 시사회가 16일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 각본과 연출, 주연배우를 맡은 정우가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.16/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정우가 장항준 감독과의 남다른 인연을 전했다.

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정우는 16일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '짱구' 언론·배급 시사회에서 "제 인생 첫 영화 오디션이 장항준 감독님의 작품이었다"며 "영화 안에서 감독님께 오디션을 보려고 하니까 마음이 울컥했다"고 말했다.

22일 개봉하는 영화 '짱구'는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전 드라마로, 정우와 오성호 감독이 공동 연출을 맡았다.

특히 '짱구'에는 장항준 감독이 카메오로 출연해 눈길을 끌었다. 이에 정우는 "영화 안에 제 경험담이 담겼지만, 재밌게 각색을 했다"며 "제 인생 첫 영화 오디션이 장항준 감독님의 작품이었다. 영화 안에서 감독님 앞에서 오디션을 보려고 하니까, 마음이 울컥했다. 참 복합적인 감정이 많이 들었다"고 털어놨다.

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이어 촬영 당시의 감정을 떠올리며 "과거의 짱구와 현재 정우의 감정이 공존했다. 당시에는 정우의 마음으로 촬영했다"며 "짱구가 곧 저이기도 하지만, 짱구 캐릭터보단 정의 마음으로 진솔하게 다가가고 싶었다"고 설명했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com