서인영, 결국 킬힐 벗어던졌다…맨발로 유재석 앞 '광란의 댄스'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 서인영이 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연을 예고하며 유쾌한 춤 실력을 선보였다.

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16일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '공백기 깨고 개과천선해 돌아온 서인영! 그녀의 맨발 댄스 공개'라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 서인영은 블랙 롱 원피스를 입은 채 음악에 맞춰 자유롭게 몸을 흔들며 특유의 흥 넘치는 매력을 드러냈다.

특히 그는 구두를 벗어 던진 채 맨발로 리듬을 타며 자연스럽게 춤을 이어가 눈길을 끌었다. 과거 '신상녀' 시절을 떠올리게 하는 당당한 포스와 여전한 무대 장악력이 짧은 영상만으로도 강한 인상을 남겼다.

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해당 영상에는 "킬힐 벗어던지고 췄습니다앙~~ 예쁘게 봐주세용"라는 서인영의 댓글이 더해지며, 꾸밈없는 모습으로 돌아온 서인영의 변화가 강조됐다.

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서인영은 오는 22일 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 공백기 이후 근황과 솔직한 이야기를 전할 예정이다. 이번 출연은 최근 유튜브 활동으로 대중과 다시 소통을 시작한 이후 이어지는 본격적인 방송 복귀 행보로 관심을 모은다.

한편 서인영은 최근 개인 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 과거 논란에 대해 사과하고 일상을 공개하며 새로운 이미지 변신을 시도 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com