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유재석, “열일했으니 이제 쉬길” 폭탄 발언에 정색…“실수하네”

유재석, “열일했으니 이제 쉬길” 폭탄 발언에 정색…“실수하네”

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 유재석이 배우 김희원의 엉뚱한 입담에 눈을 질끈 감았다.

18일 '뜬뜬' 채널에는 '[힌트캠] 105번째 계모임 참석자'라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

제작진은 재미를 위해 다음주 출연자 1명의 얼굴은 내보내지 않고 목소리만 실었다. 하지만 팬들은 이를 쉽게 김희원이라는 사실을 알아챘다.

김희원은 유재석에게 "약간 숨게 되는 것 같다"라며 속마음을 털어놓으려는 듯 했다. 하지만 유재석이 이유를 묻자 "몰라요"라고 답해 모두를 당황하게 했다. 유재석이 김희원이 가진 소지품의 가격을 묻자 "싫어요"라는 답이 돌아오기도.

유재석, “열일했으니 이제 쉬길” 폭탄 발언에 정색…“실수하네”

박보영은 "예능을 나왔으면 단답이 아닌 길게 말해 줄 수 있지 않나"라며 발끈했고 유재석은 "보영이가 화난 거 처음 봤다"라고 말해 웃음을 안겼다.

특히 김희원은 "사실 재석 씨가 너무 (일을) 많이 하셔서 이제 좀 쉬셨으면 좋겠다. 건강이 어떤지"라고 폭탄 발언을 해 좌중을 뒤집었다. 유재석은 "실수 많이하네?"라며 정색한 후 실소했고. 김희원은 "나한테 신경 쓰지 말라"라며 횡설수설했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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