'47kg 뼈말라' 22기 옥순, 비키니 입고 러닝한다 "관리에 집착 중"

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[스포츠조선 이게은기자] 22기 옥순이 몸매 자신감을 드러냈다.

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16일 옥순의 유튜브 채널에는 '바로 이 맛 아닙니까'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

옥순은 경수와 함께 8.5km 달리기를 한 후 맥주를 마셨다. 이어 "이걸 먹어도 되는 건지 모르겠다. 파도를 보면서 맥주를 마시고 있는데, 부산은 정말 매력이 넘친다"라며 부산살이에 만족감을 보였다.

이어 "다시 뛰어서 갈 건데, 지금 먹은 칼로리는 빠지겠지?"라고 걱정했고 경수는 "이미 다 빠졌을 것"이라고 받아쳤다.

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옥순은 이어 "요즘 관리 집착 시즌이어서 조만간 여기에서 비키니를 입고 달리기를 할 것"이라고 선언해 경수를 놀라게 했다. 경수는 "그러면 누가 신고한다"라면서도 "비키니 입고 러닝이라니 멋진데?"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연하며 실제 연인으로 발전, 재혼까지 골인했다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육했던 상황으로 이들은 네 가족이 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com