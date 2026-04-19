풍자, 30kg 감량하더니 "많이 먹는 거 별로"..폭식 지인에 독설

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 폭식하는 지인에게 일침을 날렸다.

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최근 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '마지막 캠핑 영상. 캠핑이 아니라 이사 수준의 장박 결말은'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에는 풍자가 지인과 함께 장박 캠핑을 마무리하며 마지막 식사를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 매콤한 알고니볶음을 앞에 두고 식사를 이어갔고, 지인은 "너무 맛있어. 양념 너무 맛있어"라며 폭풍 먹방을 펼쳤다.

식사 도중 사레가 들릴 정도로 먹는 지인을 본 풍자는 "저 언니 갑자기 입이 터졌나 보다. 미친 듯이 먹는다"고 말하며 웃음을 자아냈다. 이어 "많이 먹는 것 별로다. 라이트하게 간단히 먹어야지, 뭐 저렇게 미련하게. 관리도 좀 해야지"라고 덧붙이며 '팩트 폭격'을 이어갔다.

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하지만 정작 풍자는 말과 동시에 음식을 한가득 입에 넣는 모습을 보이며 반전 웃음을 안겼다.

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한편 풍자는 1년간 꾸준한 다이어트를 통해 약 30kg 감량에 성공하며 화제를 모은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com