149kg 남편 폭식→아내 “옥상에 세 번 올라갔다” 눈물…이혼 위기 ‘충격’

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[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에 '이혼 숙려 부부'가 등장한다.

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20일(월) 밤 10시 20분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 164회에서는 이혼의 기로에 선 '이혼 숙려 부부'의 사연이 그려진다. 이혼 숙려 기간 중 마지막 기회라는 마음으로 오은영 박사를 찾은 두 사람. 과연 이들을 벼랑 끝까지 몰아넣은 이유는 무엇일까.

지난 1월 아내가 이혼 서류를 접수하며 현재 이혼 숙려 기간을 보내고 있는 두 사람. 갈등의 중심에는 남편의 폭식이 있었다. 현재 149kg인 남편은 아이스크림 큰 통을 한 번에 비우는가 하면, 밥솥째로 들고 와 즉석 떡볶이 한 통을 그대로 부어 먹는 엄청난 먹성으로 모두를 놀라게 한다. 남편은 "먹는 걸 좋아한다. 많이 먹을 때는 한 달 빵값만 60~70만 원이 들 정도였다"라고 밝혀 눈길을 끈다.

아내는 "남편의 먹는 모습이 무서울 정도다. 이러다 사별할 것 같다"라며 남편의 폭식에 불안감을 호소한다. 남편은 건강을 위해 식사량을 줄이자는 아내의 진지한 부탁에도 말장난으로 일관하고, 심지어 "아내 때문에 스트레스를 받아서 폭식하게 된다"라고 책임을 돌리는 모습까지 보인다. 이러한 남편의 태도에 지친 아내는 점점 더 말라가고 있다는데.

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폭식을 둘러싼 갈등이 계속된 가운데, 두 사람은 아내가 이혼 서류를 접수하게 된 결정적인 '그 사건'을 언급한다. 아내는 "그때 대체 왜 그랬는지 이해가 안 된다"라며 괴로워하고, 남편은 그런 아내에게 또 한 번 깊은 상처를 남긴다. 아내는 "너무 힘들어서 작년에만 옥상에 세 번 올라갔다. 다 끝내고 싶었다"라며 눈물을 쏟아낸다.

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오은영 박사와 MC들 또한 사건의 전말에 차마 말을 잇지 못한다는데. '이혼 숙려 부부'에게 닥친 안타까운 시련은 무엇이었을지. 두 사람은 숙려 기간 끝에 다시 화해할 수 있을지. MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 164회는 4월 20일(월) 밤 10시 20분 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com