'하시5' 올킬녀 강유경 "여우짓 하고 싶었다" 고백..박우열과 '눈빛 썸' 포착

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[스포츠조선 정유나 기자] '시그널 하우스' 입주자들이 대혼돈 러브라인에 휩싸인 가운데, 새로운 남성 입주자의 등장으로 또 한 번의 격변기를 맞는다.

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21일(화) 밤 10시 방송되는 채널A '하트시그널5'(연출 박철환, 김홍구) 2회에서는 박우열-김성민-김서원-김민주-정규리-강유경이 '시그널 하우스'에서 본격 생활하며 서로를 알아가는 모습과 함께, 새로운 남자 입주자가 등장해 '파장'을 일으키는 현장이 공개된다.

입주 첫 날, '1:1 대화'로 '출근길 카풀'을 약속했던 박우열과 정규리는 2일 차 아침, 나란히 차를 타고 가며 핑크빛 분위기를 풍긴다. 두 사람의 설렘 가득한 모습을 지켜보던 '연예인 예측단'은 "와! 뭐야~", "대형 폭스네~"라며 잔뜩 몰입하고, 윤종신은 "너무 능수능란하지 않아?"라고 박우열의 플러팅 스킬에 감탄한다.

앞서 남자 입주자들의 마음을 모두 사로잡아 '몰표녀'에 등극한 강유경 역시, 자신과 쌍방 호감으로 통했던 박우열에게 적극 다가간다. 강유경은 박우열과 다정히 대화를 나누고, 이어진 속마음 인터뷰에서 "사실 여우짓을 좀 하고 싶었던 것 같다"고 솔직하게 고백한다. 또한 두 사람은 모두가 모여 앉아 있는 테이블에서 서로만 알 수 있는 눈빛을 주고받는데, 이를 '매의 눈'으로 포착한 김이나는 "뭐야? 지금 포크로 '썸' 타는 거야?"라며 과몰입해 웃음을 자아낸다. 츠키 역시 "어떡해. 너무 설레~"라며 흐뭇한 미소를 짓는다.

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이런 가운데, 남녀 입주자들은 드디어 자신의 나이, 직업을 차례로 공개한다. 먼저 김서원은 "제 나이는"이라며 입을 떼고, 이를 들은 김민주는 "헉!"이라며 '입틀막' 한다. 다음으로 박우열은 "저는…"이라며 정체를 공개하는데, 정규리는 충격을 받은 듯 '동공 확장'을 일으킨다. '예측단' 김이나와 츠키는 "오 마이 갓!"이라며 졸도 직전까지 간다. 과연 모두를 놀라게 한 박우열 등 '입주자 6인'의 정체가 무엇일지 뜨거운 관심이 쏠린다.

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그런가 하면, 새로운 남성 입주자도 전격 등판해 로맨스 판도를 뒤흔든다. 이 남자 입주자는 머리부터 발끝까지 '테토남' 분위기를 물씬 풍기며 나타난다. '예측단'은 "누아르가 있어!"라며 '메기남'의 포스에 놀라워하고, 강유경은 "드라마에서나 보던…"이라며 떨리는 눈빛을 보인다. 박우열 또한 "위험해질 수 있겠다"는 속마음을 털어놔 긴장감을 조성한다. 초스피드 전개로 '도파민 파티'를 예고한 '시그널 하우스'에서의 본격 로맨스에 기대가 모아진다.

기존 입주자 6인의 반전 정체와, 새로운 남자 입주자인 '메기남'의 강렬한 등장은 21일(화) 밤 10시 방송되는 채널A '하트시그널5' 2회에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com