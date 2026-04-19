양세찬, 걸그룹 여친 있었나…유재석 기습 질문에 '당황'

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[스포츠조선 정유나 기자] '런닝맨' 유재석이 양세찬에게 기습 질문을 던졌다.

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오늘(19일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 뮤지컬 스타 유준상, 신성록, 박은태가 출격해 한 치 앞도 알 수 없는 심리 추리극을 펼친다.

이날 방송에는 뮤지컬 '스윙 데이즈_암호명 A'로 뭉친 뮤지컬 배우 유준상, 신성록, 박은태가 게스트로 방문한다. 이번 레이스는 뮤지컬 속 '비밀 독립 작전' 설정을 차용해, 정체를 숨긴 2명의 스파이를 찾아내야 하는 첩보전으로 꾸며진다. 특히 스파이들이 서로 다른 팀으로 흩어져 생존해야 승리한다는 독특한 룰이 더해지면서, 멤버들 사이의 불신과 배신이 극에 달할 예정이다.

한편, '온화함'의 아이콘으로 통하는 유준상은 평소의 모습은 온데간데없이 모두를 놀라게 한 파격 발언으로 현장을 뒤집어놓는다. 스파이로 몰릴 위기에 처하자, 급기야 자신의 마지막 카드까지 꺼내 보이며 결백을 주장하고 나선 것인데 유준상을 이토록 폭주하게 만든 사건의 전말과 그가 내건 파격 발언의 실체는 무엇일지 궁금증이 쏠린다.

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또한, 이날 미션에서는 스파이 의혹을 벗기 위해 서로를 향해 거침없는 '노 필터' 공격을 퍼붓는 현장이 공개된다. 지석진은 유재석에게 "나은이가 아빠 얼굴을 쏙 빼닮았으면 좋겠냐"라는 질문을 던져 '국민 MC'의 말문을 막히게 만들었다. 특히 압권은 양세찬을 향한 유재석의 기습 질문이었는데, 과거사를 집요하게 파고들며 "걸그룹 여자친구를 사귄 적 있소?"라는 질문으로 현장을 초토화했다는 후문. 끈끈했던 16년 우정을 위협하는 치열한 폭로전으로 번져버린 이번 대결의 결과는 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

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숨으려는 자와 찾으려는 자들의 치열한 눈치 싸움! '런닝데이즈 : 암호명 R' 레이스는 오늘 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com