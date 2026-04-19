'전진♥' 류이서, 속옷 비침도 OK?.."단독 착용" 레이스 상의 자신감

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 신화 멤버 전진의 아내 류이서가 봄 맞이 스타일링을 통해 레이스 소재의 상의를 활용한 감각적인 패션을 선보였다.

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16일 류이서의 유튜브 채널에는 '가성비 꿀템으로 고급스럽게 입는 봄맞이 하울 택배깡 (류이서 패션)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 류이서는 봄 시즌을 맞아 직접 구매한 '가성비 패션 아이템'을 공개하며 현실적인 쇼핑 팁을 전했다.

먼저 류이서는 레이스 소재의 롱 슬리브 상의를 소개했다. 그는 "약간 비치는 소재라 단독으로 입기에는 부담스러울 수 있다. 요즘은 이너를 매치해 스타일링해도 예쁠 것 같다"며 "저는 가디건을 걸치거나 이너로 활용해 레이스가 은은하게 보이도록 연출할 예정"이라고 설명했다.

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이어 실제 착용 모습을 공개한 그는 "생각보다 타이트하지 않으면서도 체형을 자연스럽게 잡아준다"며 "단독으로 입어도 괜찮을 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

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또한 가벼운 소재의 숄더백과 키링, 액세서리 등을 소개하며 "심플한 코디에 포인트를 주기 좋다"고 설명했다. 특히 머리핀, 스카프 등 작은 아이템으로도 분위기를 바꿀 수 있다고 강조했다.

의류 아이템도 눈길을 끌었다. 류이서는 워크 재킷, 카프리 팬츠, 레이어드용 티셔츠 등을 직접 착용해보며 핏과 착용감을 상세히 전했다. 그는 "너무 붙지 않으면서 체형을 잡아주는 스타일이 좋다"며 데일리룩으로 활용 가능한 실용성을 강조했다.

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신발 역시 직접 신어보며 "이런 디자인은 보통 발이 아픈데 이 제품은 편하다"며 착화감을 언급했고, 봄에 어울리는 컬러 선택의 중요성도 짚었다.

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영상 말미에서 류이서는 "추천받고 싶은 아이템이 있으면 댓글로 남겨달라"며 적극적인 소통을 예고해 눈길을 끌었다.

한편 전진은 2020년 승무원 출신 류이서와 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com